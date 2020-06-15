سمية الخشاب تشارك جمهورها بأحدث ظهور لها

نشرت الفنانه سمية الخشاب صور جديده عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بلوك ملابس سوداء جذابة وتفاعل عدد كبير من رواد إنستجرام على الصور.

جاءت تعليقات متابعيها كالاتى:"

الأسود يليق بيكي

مشاءالله على جمالك

قمر ربنا يحميكي



يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

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و أحدث أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.

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