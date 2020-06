العثور على نجم بوليوود الشاب سوشانت سينغ راجبوت ميتا في شقته

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

عثر على أحد أكبر نجوم بوليوود، سوشانت سينغ راجبوت، م داخل شقته في مدينة مومباي الهندية.

وتعتقد شرطة مومباي أنّ الممثل أنهى حياته بنفسه، عن 34 عاماً، بعد أيام قليلة على وفاة مديرة أعماله السابقة.

ونال راجبوت شهرة واسعة بالتمثيل في التلفزيون والسينما، وعرف بشكل خاص بأدائه دور لاعب الكريكت الهندي الشهير ماهيندرا دوني، في فيلم عن حياته، أنتج عام 2016.

ومع انتشار خبر رحيله، كتب كثر معبرين عن تأثرهم، ومن بينهم رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي وصفه بأنه "ممثل شاب مشرق رحل في وقت مبكر جداً".

Sushant Singh Rajput...a bright young actor gone too soon. He excelled on TV and in films. His rise in the world of entertainment inspired many and he leaves behind several memorable performances. Shocked by his passing away. My thoughts are with his family and fans. Om Shanti.