شكرا لقرائتكم خبر عن فريق "الباور العالى" يكشف تفاصيل تعاونه مع محمد رمضان فى "كورونا فيروس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما شارك فريق المهرجانات "الباور العالى" فى أغنية "رايحين نسهر"بم بم" مع النجم محمد رمضان في يناير الماضي و التي تخطت 109 مليون مشاهدة، عاد رمضان مجددا للتعاون مع الفريق مرة أخرى من خلال أغنية "كورونا فيروس"، التي حققت ملايين المشاهدات بعد طرحها بأيام. أغنية "كورونا فيروس" كلمات تايسون والبلدوزر، ألحان فريق "الباور العالي"، توزيع وسام عبدالمنعم، وإخراج محمد سامى فى تعاونه الثالث مع محمد رمضان هذا العام بعد كليب "رايحين نسهر"، و مسلسل "البرنس" الذى عرض رمضان الماضى. Advertisements



وقال ثنائى فريق "الباور العالى"موزة وتايسون : إن العمل مع محمد رمضان، له مذاق مختلف تماماً فهو له أسلوب خاص، موضحاً أنه ممكن يتصل الساعة واحدة بليل و يقولنا الشباب جاهزين، و لما نقوله جاهزين يقولنا تعالو دلوقتي" ليستمر العمل لساعات طويلة حتي ظهر اليوم التالي، مشيرا ان الفنان محمد رمضان أعجب بالموسيقى، لكن مع بداية أزمة "كورونا"، طلب تعديل الكلمات لتكون للتوعية وطرق الوقاية، وبالفعل قمنا بإعادة الكتابة، وشاركنا فى الكتابة عمر يوسف "البلدوزر" الذي سبق و شارك في كتابة أغنية "أنت جدع" للفنان محمد رمضان .







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