شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان: اللى صنع هاشتاج "رمضان أفضل من أحمد زكى" شيطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف النجم محمد رمضان الشخص الذي دشن هاشتاج "رمضان أفضل من أحمد زكى" بالشيطان، وذلك بعدما أعلن عن تجسيده حياة النمر الأسود الفنان الراحل أحمد زكى، من خلال مسلسل "الإمبراطور أحمد زكى"، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل لعام 2021.

وقال الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، منذ قليل، للرد على تدشين هاشتاج "رمضان أفضل من أحمد زكى": "ده هاشتاج صنعه شيطان مش عدو نجاح".

Advertisements

وجاء تعليق محمد رمضان بعدما غرد الفنان نبيل الحلفاوي قائلا: "نبعد شوية عن الضغوط.. فيه حد يظهر عاوز محمد رمضان يتهاجم بعنف.. فعمل هاشتاج مستفز (رمضان أفضل من أحمد زكي) طبعا يستحيل يكون اللي وراه رمضان نفسه.. وأكيد مش هتلاقوا فيه إلا هجوم على رمضان. جديدة دى".

ومن ثم، رد عليه الفنان محمد رمضان قائلا: "والله تحليل مُحترم وصحيح ١٠٠٪ من النجم القدير نبيل الحلفاوي.. ده هاشتاج صنعه شيطان مش عدو نجاح".

وكان الكاتب الكبير وحيد حامد أكد لـ"الخليج 365"، أن المخرج محمد سامى تواصل معه في أواخر أيام شهر رمضان الماضى، أثناء عرض مسلسل "البرنس"، واقترح عليه فكرة مشروع جديد وهى تقديم قصة حياة النجم الراجل أحمد زكى ويقوم ببطولته النجم محمد رمضان، ورحب بالمشروع وتحمس له، فيما أعلن محمد رمضان رسميا عبر حسابه على إنستجرام تجسيده حياة النمر الأسود الفنان الراحل أحمد زكى من خلال مسلسل "الإمبراطور أحمد زكى".

وفي وقت سابق، نشر النجم محمد رمضان، فيديو عبر حسابه الشخصى على "إنستجرام" أثناء تجسيده في أحد اللقاءات التليفزيونية للنجم الراحل، وعلق قائلا: "قلت زمان أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل (أحمد زكي).. ودلوقتي بعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم الإمبراطور أحمد زكي رمضان 2021، ثقة في الله نجاح".