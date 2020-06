شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة مؤثرة من حفيدة رجاء الجداوى: قومى واجمدى وارجعى زى الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت رضوى هندي، حفيدة الفنانة رجاء الجداوي، رسالة مؤثرة إلى جدتها الفنانة رجاء الجداوى بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها فخورة بها وتعتبر قدوتها في الحياة.

وقالت حفيدة رجاء الجداوي عبر حسابها الشخصي على موقع فيس بوك منذ قليل: "عمري في حياتي ما هنسى يوم لما كنا مسافرين وقابلنا ملكة الأردن (الملكة رانيا) صدفة وأنا كنت صغيرة ومش مستوعبة الموقف، وقفت قدامك وقالتلك I am on of your biggedt fans وبعدين نزلت على ركبتها ليا وقالتليyou should be very proud of your grandmother ".



رضوى هندي مع الفنانة رجاء الجداوي

وأضافت حفيدة رجاء الجداوى: "مش سهل إن الكلام ده تقوله ملكة لكن المستحيل إني ماكنش فخورة بيكي وأنك تكوني قدوتي، قومي واجمدي وارجعي لأن لسه في كتير نفسي اتعلمه منك، عمري ما هكون زيك عشان أنا قتلتها قبل كدة وبقولها تاني اللي زيك مايجيش مرتين.. يا رب قادر على كل شيء تقبل منا الدعاء واعمل لنا اللي فيه الخير أنت عليم بكل شيء".

وأصيبت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى بفيروس كورونا المستجد، ونقلت إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية يوم 27 رمضان الماضى، بعد انتهاء تصوير مسلسل "لعبة النسيان" الذي أذيع في رمضان الماضي، ودخلت العزل ليلة عيد الفطر المبارك.

وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى العزل الصحى بالإسماعيلية، شائعات كثيرة كل ساعة على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرًا، التى طالبت مروجى الشائعات بالدعاء لها بدلًا من نشر وترويج الشائعات التى أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحى.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة لا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من شاب رجال أعمال "محمد هندى"، مدير إحدى شركات النسيج الشهيرة، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها رضوى.

والفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة والراقصة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون أشهر عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.