- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات وفيديو..تايلا ياويه وبوست مالون يطلقا كليب Tommy Lee والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق مغني الراب الشهير تايلا ياويه كليب أغنيته الجديدة والتي حملت اسم " Tommy Lee " وذلك علي قناته الخاصة بموقع " يوتيوب " و هي الأغنية التي شارك تايلا بها نجم الراب الشهير بوست مالون ، و الكليب من اخراج كريس فيلا .
استطاع كليب " Tommy Lee " لتايلا ياويه و بوست مالون أن يقترب من الـ 2 مليون مشاهدة علي " يوتيوب " و ذلك بعد يوم واحد فقط من طرحه .
كلمات احدي مقاطع الأغنية
You always talking about it
You never making no profit
I treat my hoes like a option yea
She talking & get outta pocket
I’m living life like a Rockstar
Pulling up stretch limousines
To look at me that cost a fee
The double C’s all on my feet!!
You always talking about yea
You always talking about it
You say that riding in private
But I see that you cap about it
living life like a Rockstar
Pulling up stretch limousines
To look at me that cost a fee
The double C’s all on my feet!!
من الكليب (4)
من الكليب (5)
من الكليب (6)
من الكليب
كانت هذه تفاصيل خبر كلمات وفيديو..تايلا ياويه وبوست مالون يطلقا كليب Tommy Lee لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.