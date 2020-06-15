فن ومشاهير

كلمات وفيديو..تايلا ياويه وبوست مالون يطلقا كليب Tommy Lee

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق مغني الراب الشهير تايلا ياويه كليب أغنيته الجديدة والتي حملت اسم " Tommy Lee " وذلك علي قناته الخاصة بموقع  " يوتيوب " و هي الأغنية التي شارك تايلا بها نجم الراب الشهير بوست مالون ، و الكليب من اخراج كريس فيلا .

استطاع كليب " Tommy Lee "  لتايلا ياويه و بوست مالون أن يقترب من الـ 2 مليون مشاهدة علي " يوتيوب " و ذلك بعد يوم واحد فقط من طرحه .

كلمات احدي مقاطع الأغنية

You always talking about it

You never making no profit

I treat my hoes like a option yea

She talking & get outta pocket

I’m living life like a Rockstar

Pulling up stretch limousines

To look at me that cost a fee

The double C’s all on my feet!!

 

You always talking about yea

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You always talking about it

You say that riding in private

But I see that you cap about it

living life like a Rockstar

Pulling up stretch limousines

To look at me that cost a fee

The double C’s all on my feet!!

من الكليب (4)
من الكليب (4)

 

من الكليب (5)
من الكليب (5)

 

من الكليب (6)
من الكليب (6)

 

من الكليب (7)
من الكليب 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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