كلمات وفيديو..تايلا ياويه وبوست مالون يطلقا كليب Tommy Lee

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق مغني الراب الشهير تايلا ياويه كليب أغنيته الجديدة والتي حملت اسم " Tommy Lee " وذلك علي قناته الخاصة بموقع " يوتيوب " و هي الأغنية التي شارك تايلا بها نجم الراب الشهير بوست مالون ، و الكليب من اخراج كريس فيلا .

استطاع كليب " Tommy Lee " لتايلا ياويه و بوست مالون أن يقترب من الـ 2 مليون مشاهدة علي " يوتيوب " و ذلك بعد يوم واحد فقط من طرحه .

كلمات احدي مقاطع الأغنية

You always talking about it

You never making no profit

I treat my hoes like a option yea

She talking & get outta pocket

I’m living life like a Rockstar

Pulling up stretch limousines

To look at me that cost a fee

The double C’s all on my feet!!

