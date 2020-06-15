شكرا لقرائتكم خبر عن من عمرو سعد لمحمد رمضان.. من تختار لتقديم شخصية أحمد زكى؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتل الحديث عن مسلسل يجسد حياة الراحل أحمد زكى ، مواقع السوشيال ميديا، بعدما تم الكشف عن مكالمة هاتفية حدثت بين الكاتب الكبير وحيد حامد والفنان محمد رمضان، لتقديم هذا العمل للمنافسة به خلال موسم دراما رمضان 2022.
لينقسم الجمهور بين مؤيد ومعارض لتأدية رمضان لدور النمر الأسود في المسلسل، فمنهم من رأى أنه قادر على أداء الدور ببراعة ومنهم من أكد عكس ذلك خاصة و أن أحمد زكى تميز طوال مسرته الفنية على تأدية شخصية المشاهير و الرؤساء ببراعة شديدة. و البعض الآخر اقترح أسماء فنانين آخرين منهم الفنان عمرو سعد.
لمشاهد تفاصيل قصة مسلسل أحمد زكى شاهد الفيديو التالى:
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