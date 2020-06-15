شكرا لقرائتكم خبر عن وبحب الناس الرايقة.. أحمد عدوية وعمر كمال يغنيان "يابنت السلطان" و"بنت الجيران" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار مطرب المهرجانات عمر كمال، الفنان الكبير أحمد عدوية في منزله، مساء اليوم الأحد، وقد ساد اللقاء أجواء غنائية شعبية، حيث نشر عمر كمال مقطع فيديو بخاصية البث المباشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خلال لقائه مع عدوية الذي أطرب المشاهدين بعدد من أغنياته.



أحمد عدوية مع عمر كمال

وقال عمر كمال في الفيديو: "النهاردة معانا مدرسة الفن الشعبي.. مين بقى ناظر المدرسة دي كلها، كلنا أكلنا عيش بأغانيه" في إشارة منه إلى الفنان أحمد عدوية، مضيفا: "ده أنت مدرسة - واحنا كلنا اتعلمنا منك يا أستاذ"، ومازح عدوية، مطرب المهرجان عمر كمال، قائلا له:"عندي عروسة ليك"، فيما رد الأخير: "بجد.. الله يخليك.. الأستاذ هيجوزني خلاص".



أحمد عدوية مع عمر كماال

وفي أجواء مبهجة، قدم الفنان أحمد عدوية عددا من أغانيه لمشاهدي البث المباشر من بينها "بحب الناس الرايقة اللى بتضحك على طول" و"ياختي اسملتين"، و"قرقشنجي دبح كبشه"، و"يا بنت السلطان" وغيرها، وقطع عدوية وصلة الأغاني حينما سمع الأذان في أحد المساجد بالقرب من منزله. فيما غنى عمر كمال أغنية "بنت الجيران".



أحمد عدوية مع عمر كمال (3)



أحمد عدوية مع عمر كمال (4)

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أحمد عدوية مع عمر كمال (5)



أحمد عدوية مع عمر كمال (7)



أحمد عدوية مع عمر كمال (8)



أحمد عدوية مع عمر كمال (9)



الفنان عمر كمال