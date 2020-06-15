شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الفنانة أسماء أبو اليزيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى، منذ قليل، والد الفنانة أسماء أبو اليزيد، وفقا لما أعلنته صديقتها الممثلة الشابة هبة عبد العزيز عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث قالت: "البقاء والدوام لله والد أسماء أبواليزيد توفى ربنا يرحمه ويغفر له ويصبركم".

وفي سياق متصل، كانت أسماء تستعد لتقديم الجزء الثانى من مسلسل "الآنسة فرح" للفنانة رانيا يوسف حيث من المقرر عرضه خلال الموسم الشتوى المقبل، بعد النجاح الذى حققه الجزء الأول، حيث كان من المفترض انطلاق تصويره قبل موسم رمضان، ولكن انتشار فيروس كورونا أجل تصويره.

مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، وهو من بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى ويستكمل العمل المخرج وائل فرج.

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المسلسل تدور أحداثه حول فرح والتى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل كنادلة لدى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتصبح حامل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبى الذى تم اقتباس أحداثه منه.