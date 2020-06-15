شكرا لقرائتكم خبر عن أمير طعيمة يرفض تكفير المنتحرين ويطالب منتقديه بالاطلاع على آراء الأئمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار الشاعر والمؤلف أمير طعيمة جدلاً عبر حسابه علي تويتر مثلما ظهر مؤخراً بسبب تأكيده على أن المنتحر ليس كافراً، حيث بدأت القصة من خلال تغريدة عبر فيها عن رفضه لكل من يؤمنوا بأن المنتحر يموت كافراً مؤكداً في الوقت ذاته على أن الانتحار أمر مرفوض تماماً ومعصية كبري بكتابة : " تاني: المنتحر ليس كافرا و في نفس الوقت ليس شهيدا أو بطلا، هو مات علي معصية كبيرة، .. تصوير الانتحار علي أنه عمل بطولي بيشجع الاخرون علي الانتحار مع اول عثرة أو أزمة، رفضك للانتحار هو رفض للفعل اللي ربنا نهى عنه أما الفاعل فهو بين يدي غفور رحيم يفعل به ما يريد".



امير طعيمة خلال التغريدة الأولي

وما إن كتب الشاعر أمير طعيمة تلك الكلمات حتي رد عليه البعض برفض تام واستنكروا ما يقوله تماماً، مما دفعه لكتابة تغريدة أخرى استند فيها إلي فيديو يدعم ما يقوله وكتب خلالها : " اللي بيهاجموني عشان قلت ان المنتحر ليس بكافر يشوفوا الفيديوهات دي و يبحثوا في آراء الأئمة الأربعة اللي اجمعوا علي أن المنتحر ارتكب كبيرة و لم يخرج من الملة، .. أكيد مَش هقول معلومة خطيرة زي دي من غير تحقق، .. ربنا يهدي الجميع".

Advertisements

وكان الشاعر الغنائى أمير طعيمة، أشاد بأحداث الحلقات الأخيرة من مسلسل الاختيار التى جسدت جانبا من ملحمة البرث التى استشهد فيها أحمد المنسى ومجموعة جنود وضباط القوات المسلحة فى سيناء، وغرد طعيمة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "ده الفرق بين اللي بيموت بطل، و بين اللي بيموتوا و هُم بيهربوا في الصحراء زي الفئران.

ووجه أمير طعيمة رسالة إلى المصريين بعد حلقة أمس من مسلسل الاختيار قائلا: "بعد ما شفت بعينيك نقطة من بحر الحقيقة، اللي يجيب سيرة جيش بلدك دوس عليه بجزمتك وافعصه زى الصرصار. نحتسبكم عند الله شهداء وربنا يربط على قلب أحبابكم".