منهم الأسطورة 2Pac.. إمينيم يكشف عن قائمة أفضل مطربى الراب فى التاريخ

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أسطورة الراب الشهير إمينيم الشهير بـ Marshall Mathers، عن قائمة أفضل مطربي الراب بالنسبة له في التاريخ، في تعليق له على إحدى التغريدات التي شاركها أحد معجبيه عبر موقع تويتر. وضمت قائمة إمينيم التى كشف عنها، أسطورة الراب الراحل 2pac، بالإضافة إلى الرابرز العالمي Lil Wayne، Royce الذي شاركه في أغنية King Green، بالإضافة إلي الرابرز العالمي JAY-Z، وRedman، وtreach، وjoyner، وKendrick، وJ. Cole، وAndre، وracism, Kane".

ونجح M في إنعاش لقبه الرابر الأكثر روعة من جديد، بعد تحطيمه للقبه القياسي، وقام بغناء 229 كلمة في 30 ثانية فقط داخل أغنيته Godzilla ليكسر بذلك الرقم القياسي الذي كان يمتلكه في أغنيه Majesty، و Rap God اللذان عرضا عام 2013 و2018.

معدل ترديد الكلام الذي حطمه المطرب الأكثر شهرة فى تاريخ الراب، هو 7.6 كلمة فى الثانية، وهو رقم قياسى جديد فى عالم الراب.

واستعار Eminem فواصل وسياقاً موضوعياً في البومه الجديد من أوركسترا ألفريد هيتشكوك التي عرضت عام 1958 بالإضافة إلى استعارة العنوان Music to Be Murdered By، ليوجه رسالته في التشديد على إجراءات وقوانين مكافحة الأسلحة في أمريكا، بعد الحادثة الشهيرة لمطلق النار في لاس فيجاس، الذي أطلق النيران على الجمهور في مهرجان the Route 91 Music، في شهر أكتوبر 2017، وأسفر عن مقتل 58 شخصاً وإصابة أكثر من 413 شخصا في أعنف إطلاق نار جماعي في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية.