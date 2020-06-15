شكرا لقرائتكم خبر عن البوستر الأول لفيلم The Hitman’s Wife’s Bodyguard بعد تأجيل عرضه لـ2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن The Hitman’s Wife’s Bodyguard، عن البوستر الرسمي الأول للفيلم المقرر عرضه في منتصف العام المقبل، بعد تأجيل على خلفيه الأزمة العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفى تصريحات سابقة للنجمة النجمة العالمية سلمي حايك، أعربت فيها عن صدمتها من تأجيل طرح فيلمها الجديد The Hitman's Wife's Bodyguard، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد وغلق السينمات فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكتبت عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "تم تأجيل إصدار HWB إلى صيف عام 2021. أشعر بالصدمة لأنني لا أستطيع الانتظار حتى أراكم جميعا".

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The Hitman's Wife's Bodyguard فيلم كوميدي أمريكي من إخراج باتريك هيوز وتأليف توم أوكونور وبراندون وفيليب ميرفي، وهو تكملة لفيلم The Hitman's Bodyguard لعام 2017، من بطولة ريان رينولدز، صامويل جاكسون، فرانك جريلو ، ريتشارد إي جرانت ، توم هوبر ، أنطونيو بانديراس ومورجان فريمان.

وكانت النجمة سلمي حايك طالبت بتحقيق العدالة في قضية مقتل الشاب جوفاني لوبيز بعدما قامت الشرطة المكسيكية بالقبض عليه والتعامل بعنف معه بحجة عدم ارتدائه الكمامة وسط جائحة كورونا، وهو ما تسبب في موجة غضب شديدة بالمكسيك بعدما رحيل الشاب وظهرت سلمى وهي ترتدي ماسك مكتوب عليه العدالة للشاب جوفاني لوبيز.