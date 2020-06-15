شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة: جذبتنى فكرة فيلم "قبل الأربعين" فوافقت على الانضمام لأبطال العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنضمت الفنانة بسمة لقافلة نجوم فيلم "قبل الأربعين" والذي يجري اختيار الفنانين المشاركين فيه على أن يبدأ التصوير عقب أزمة فيروس كورونا، وأشادت بسمة بالسيناريست أحمد عثمان قائلة إنها عندما قرأت السيناريو جذبها وجعلها في حالة تشويق ما يجعل كل مشهد لديها بمثابة "ماستر سين" كما أضافت أنها بخلاف ذلك ممتنة لانضمامها وسط هذه الكوكبة من النجوم التي اختيرت للعمل لحد الآن .

يشار إلى أن احداث فيلم "قبل الأربعين" تدور حول الرعب النفسي الذي يعتمد علي مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي.

Advertisements

ويضم فيلم "قبل الأربعين" كوكبة ونخبة من النجوم منهم الفنانة داليا مصطفي ، بسمه ، هاله فاخر ، محمد علي رزق ، معتز هشام ، لبني ونس ، جميل برسوم وآخرين وهو من سيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام .