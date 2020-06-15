شكرا لقرائتكم خبر عن جولة بالدراجة.. كريم فهمي يستغل العزل الصحي في رفع لياقته البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان كريم فهمي، على مشاركة متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة له أثناء قيادته للدراجة، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وظهر فهمي في الصورة وهو يتجول بدراجته لقضاء وقت فراغه في فترة العزل الصحي الحالية، ولرفع لياقته البدنية وسط غلق الأندية الرياضية وصالات الجيم.

وعلى جانب آخر، كشف النجم كريم فهمى، عن أحدث أعماله السينمائية، وذلك من خلال حسابه على "اإستجرام"، حيث نشر صورة له وهو يرتدى نظارة شمس، وبـ "ستايل" مختلف تماما عما يظهر به كشاب رومانسى، حيث علق كريم على الصورة قائلا، "فيلم ديدو قريبا بس الدنيا تفتح إن شاء الله"، وعلق عليه المطرب محمد كيلانى قائلا: "أنا شفت من "ديدو" تقريبا عشر ثواني كلمة هتكسر الدنيا قليلة عليه مبروك يا حبيبى"

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وكان كريم قد استكمل تصوير مشاهده فى مسلسل "ملاك"، بعد توقف التصوير قبل حلول شهر رمضان الماضى لانشغاله بتصوير مسلسله مع النجمة ياسمين عبد العزيز "ونحب تانى ليه"، حيث صور فى "ملاك" نحو 10 أيام تقريباً وبعدها توقف التصوير للمخرج إبراهيم فخر.

تدور أحداث مسلسل "ملاك" فى إطار اجتماعى من خلال قصة طبيب يتسبب فى غلطة غير مقصودة تقلب حياته رأسا على عقب، ويتحول من ملاك إلى شيطان خلال أحداث العمل، ويراهن عليه مؤلفه حسان دهشان ويعتبرها قصة جديدة على الدراما المصرية بحسب تصريحه، وأنتهى بالفعل من كتابة نصف حلقاته.