شكرا لقرائتكم خبر عن وحيد حامد: لايشغل بالى حاليا غير كتابة الجزء الثالث من "الجماعة" والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف العمل يحمل العديد من المفاجآت ويقدم بشكل جديد على الدراما المصرية التى أصبحت منتعشة فى القضايا والأفكار المقدمة فيها .
وأكد الكاتب الكبير وحيد حامد سابقا أن المخرج محمد سامى تواصل معه فى أواخر أيام شهر رمضان الماضى، أثناء عرض مسلسل "البرنس"، واقترح عليه فكرة مشروع جديد وهى تقديم قصة حياة النجم الراجل أحمد زكى ويقوم ببطولته النجم محمد رمضان، ورحب الكاتب بالمشروع وتحمس له.
وأضاف وحيد حامد: أنه لم يحدد موعدا لكى يبدأ فى كتابة المشروع، مشيراً إلى أن المخرج محمد سامى أكد له أن العمل سيعرض فى موسم رمضان 2022، ولم يتعاقد عليه حتى الآن مع أى جهة منتجة فهى مجرد فكرة قائمة حتى الآن.
وكانت قد أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية مؤخرا برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى، عن تعاقدها مع الكاتب الكبير وحيد حامد على الجزء الثالث من مسلسل الجماعة، وكشف المهندس حسام صالح المتحدث الرسمى باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن المسلسل مازال فى طور الكتابة مع القامة الكبيرة الأستاذ وحيدحامد والذى حرصت الشركة على العمل معه وبعدما تتم الكتابة سيتم الإعلان عن مراحل الإنتاج والمشاركين فى العمل.
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