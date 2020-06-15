شكرا لقرائتكم خبر عن وحيد حامد: لايشغل بالى حاليا غير كتابة الجزء الثالث من "الجماعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الكبير وحيد حامد فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أنه مشغول حاليا فقط بكتابة الجزء الثالث من مسلسل "الجماعة" ولا يشغل باله إلا هذا العمل الذى يأتى مكملا للأجزاء السابقة والتى عرضت فى 2010 و2017 والتى أبدع فيها فى سرد وتوثيق أجزاء دقيقة من التاريخ المعاصر لمصر .

وأضاف العمل يحمل العديد من المفاجآت ويقدم بشكل جديد على الدراما المصرية التى أصبحت منتعشة فى القضايا والأفكار المقدمة فيها .

وأكد الكاتب الكبير وحيد حامد سابقا أن المخرج محمد سامى تواصل معه فى أواخر أيام شهر رمضان الماضى، أثناء عرض مسلسل "البرنس"، واقترح عليه فكرة مشروع جديد وهى تقديم قصة حياة النجم الراجل أحمد زكى ويقوم ببطولته النجم محمد رمضان، ورحب الكاتب بالمشروع وتحمس له.

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وأضاف وحيد حامد: أنه لم يحدد موعدا لكى يبدأ فى كتابة المشروع، مشيراً إلى أن المخرج محمد سامى أكد له أن العمل سيعرض فى موسم رمضان 2022، ولم يتعاقد عليه حتى الآن مع أى جهة منتجة فهى مجرد فكرة قائمة حتى الآن.

وكانت قد أعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية مؤخرا برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى، عن تعاقدها مع الكاتب الكبير وحيد حامد على الجزء الثالث من مسلسل الجماعة، وكشف المهندس حسام صالح المتحدث الرسمى باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن المسلسل مازال فى طور الكتابة مع القامة الكبيرة الأستاذ وحيدحامد والذى حرصت الشركة على العمل معه وبعدما تتم الكتابة سيتم الإعلان عن مراحل الإنتاج والمشاركين فى العمل.