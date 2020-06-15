شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت تانى مرة.. جيرارد باتلر يستمتع بركوب الأمواج فى ماليبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجم هوليود وأفلام الأكشن جيرارد باتلر قرر عدم التركيز في أي شيء سوي الاستمتاع بوقته، فلو يقم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بارتداء كمامة أو حتي انشغل بما انشغل به الكثيرين من المشاهير من احتجاجات سياسية تجوب أمريكا وعدد من الدول الأوروبية للتنديد بالعنصرية، وذلك بعدما نشر موقع الديلي ميل تقرير حول النجم الشهير أثناء ذهابه في رحلة لركوب الأمواج من جديد على شاطئ ماليبو، حيث شوهد مع صديقه أثناء ذهابهما معاً في السيارة.



جيرارد باتلر أثناء ذهابه لممارسة هوايته المفضلة

وتلك المرة هي الثانية الذى يظهر فيها النجم الشهير أثناء ذهابه لركوب الأمواج في أقل من أسبوع، حيث يصر باتلر علي الاستمتاع بوقته من خلال ممارسة هوايته المفضلة.



باتلر يمسك بلوح التزلج

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من جانب آخر كشف موقع هوليوود ريبورتر عن موعد عرض فيلم النجم العالمي جيرارد باتلر Greenland، وهو يوم 31 يوليو المقبل، وهو من إخراج ريك رومان وبطولة سكوت جلين و مورينا باكارين وكينج باتش.

من آخر أعمال باتلر، كان فيلم Angel Has Fallen والذي يشارك باتلر فى بطولة "Angel Has Fallen" عدد من النجوم أبرزهم مورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث و سابير ازولاى، والفيلم من إخراج ريك رومان والذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر.



مع صديقته

وتدور أحداث الفيلم تكملة للجزء الثانى من الفيلم، حيث وجد عميل الخدمة السرية مايك بانينج نفسه مشتبها به فى محاولة اغتيال الرئيس الأمريكى، ويدور الفيلم فى إطار مطاردة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى، ومع تتابع الأحداث يكتشف أن الهدف الرئيسى كان إبعاد مايكل عن الرئيس الأمريكى ليتم استهدافه بطريقة أسهل.