تراند اليوم : العثور على نجم بوليوود مشنوقا في مقر إقامته

وفي تقارير أولية عن شرطة مومباي فإن النجم الذي يبلغ من العمر34 عاما، وجد مشنوقا في شقته بضاحية باندرا.
كما كتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عبر تويتر: "سوشنات سينغ راجبوت .. ممثل شاب رائع.. رحل مبكرا جدا.. برع في التلفزيون والسينما، بزوغ نجمه ف عالم الترفيه.. ألهم الكثيرين وخلف وراءه الكثير من الأعمال التي لا تنسى، صدمت لوفاته، قلبي مع أسرته ومعجبيه".
وقال نجم بوليوود اكشاي كومار أيضا: "بصدق أصابتني هذه الأنباء بصدمة قوية".
وبدأ راجبوت حياته الفنية كممثل تلفزيوني، ظهر للمرة الأولى في بوليوود عام 2013 مع المخرج أبهيشيك كابور في فيلم "كاي بو شي".
يذكر أن السلطات الهندية كانت قد عثرت ايضا في وقت سابق على جثة نجمة بوليوود الفنانة الهندية ناجا جانسي، وذلك بعد إقدامها على الانتحار شنقا بعد علاقة غرامية فاشلة انتحرت بسببها.
وكانت الفنانة قد وقعت في حب شاب وأرادت الزواج منه، لكن والديه كانا ضد علاقتهما، ما أدى بها إلى الاكتئاب والإقدام على الانتحار.