أحمد كرارة: "القمر آخر الدنيا" بداية نضوجي الفني وأخي أمير أفضل نجم في مصر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 يونيو 2020 10:42 مساءً - أحمد كرارة نجم من نجوم الدراما التلفزيونية له بريقه الخاص وأداؤه المتميز، أحب الفن منذ طفولته حيث كان يقلد النجم الهندي أميتاب باتشان؛ لكنه دائماً كان يشعر بأن عمله بالفن مجرد حلم صعب التحقيق.

بدأ أحمد كرارة حياته الفنية منذ خمس سنوات قدم خلالها ثمانية عشر مسلسلاً تلفزيونياً جسد من خلالها أدواراً متنوعة في مسلسلات مختلفة منها "فرصة تانية"، "من الجاني"، "فوق السحاب"، "بالحجم العائلي"، "بلا دليل"، "ابن أصول" وغيرها. واستطاع أحمد كرارة أن يثبت نفسه كممثل من خلال ما قدمه من أدوار تضيف إلى رصيده الفني، وتعبر عن فنان يمتلك موهبة تظهر ملامح نجاحها من كل عمل جديد يقدمه.



مشوارك الفني بدأ منذ أربع سنوات قدمت خلالها ثمانية عشر مسلسلاً وفيلماً سينمائياً واحداً، هل أنت راضٍ عن أدوارك التي قدمتها خلال هذه السنوات؟

أنا راضٍ عن نفسي جداً الحمد لله وعما قدمته من أدوار، فقد دخلت الفن ولم أكن أعرف هل سأستمر أم سأتوقف، ومع ردود أفعال الجمهور وإعجابهم بأدواري حيث لمست ذلك من خلال تعليقاتهم على أي مسلسل أقدمه سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عندما أقابلهم في الشارع، أحببت الفن وتعلقت به أكثر وأحاول دائماً أن أقدم أدواراً مختلفة ومتنوعة تظهر ما لديّ من موهبة.

وما أكثر الأدوار التي تعلق بها الجمهور؟

دوري في مسلسل "فوق السحاب" وشخصية سلطان للمخرج رؤوف عبد العزيز والذي كان تحدياً بالنسبة لي في أن أجسد شخصية شريرة، وفي ذات الوقت الناس تحبها وتصفها بالجدعنة، أيضاً شخصيتي في مسلسل "بالحجم العائلي" مع العبقري يحيى الفخراني وإخراج هالة خليل، وقد حصلت بسبب دوري في هذا المسلسل على أول جائزة من مهرجان الفضائيات العربية كدور ثانٍ؛ حيث قدمت دوراً مركباً ليس سهلاً لشخصية تحب فتاة وفي الوقت نفسه يقنعها بأن يكون مرتبطاً بعلاقات غير شريفة مع أخريات من أجل تكوين نفسه ومستقبله.

وكيف كانت تجربتك مع يحيى الفخراني؟

كانت تجربة رائعة فأنا محظوظ أن أقف أمام هذا العملاق، ولا أنسى المشهد الذي أقوم فيه بدفعه من أمامي وأتشاجر معه. بعدها أخذته بالأحضان، واعتذرت له كثيراً لكنه كان سعيداً جداً بأدائي واندماجي في الدور.

لماذا بدأت العمل في الفن متأخراً؟

أنا تخرجت في كلية السياحة ثم التحقت بالعمل كمصرفي في أحد البنوك لمدة ثلاثة عشر عاماً، ثم سافرت بعد ثورة 2011 إلى دبي، وعملت في إحدى الشركات الكبرى هناك.

ومتى جاءت فرصة عملك بالفن؟

منذ طفولتي وأنا أحب الفن وكنت أحلم بأن أعمل ممثلاً وكنت أقلد النجم الهندي أميتاب باتشان، ولكن كنت أشعر بأن حلمي لن يتحقق وبالصدفة وأنا في دبي عرض عليّ صديق يعمل في "إم بي سي" أن أمثل دوراً في عمل لشاب مصري، وفعلاً قبلت الدور بعد تردد وتمت زيادة مساحة الدور وكان مسلسل "فرصة تانية" للمخرج معتز التوني، وأثناء عرض هذا المسلسل رأتني المنتجة منى طايع وأسندت إليّ دوراً في "أمير الليل" بالاشتراك مع النجم رامي عياش، وعدت لمصر وقدمت مسلسل "من الجاني". ثم توالت الأعمال ومن أكثر الأدوار التي أظهرت موهبتي كممثل دوري في مسلسل "بحر" مع ماجد المصري؛ حيث قدمت دور إنسان استغلالي يبيع أي إنسان أمامه من أجل المال. ودوري مع حمادة هلال في مسلسل "ابن أصول" أيضاً إنسان يستغل أهله من أجل المال.

معظم أدوارك في البدايات يغلب عليها طابع الشر فهل أصابك القلق بعض الشيء من رد فعل الجمهور منك؟

لم أفكر بهذه الطريقة أبداً، فالدور وتركيبته وما يقدمه وما يضيفه لي كممثل هو الذي يهمني في البداية، ولكن الحمد لله كل ردود أفعال الجمهور على أدواري كانت ممتازة والحمد لله عملت مع مخرجين ممتازين يهتمون بالممثل جيداً ويجعلونه يقدم أفضل ما عنده.



تركيبة نفسية خاصة

أحمد كرارة وهاجر أحمد



دورك في رمضان هذا العام في مسلسل "القمر آخر الدنيا" إخراج تامر حمزة، تعتبره من أهم الأدوار التي قدمتها هذا العام لماذا؟

أنا سعيد جداً بهذه التجربة وبعملي مع المخرج المتميز تامر حمزة، والذي أخرج من قبل عملين من أنجح الأعمال هما "الأب الروحي" و"قيد عائلي". ودوري في مسلسل "القمر آخر الدنيا" له تركيبة نفسية خاصة فهو محامٍ يمتلك أخلاقيات ومبادئ وإخلاصاً كبيراً في عمله. إنسانياته عالية جداً يتحمل ظلم الآخرين، ولم يقابل هذا الظلم بأي انتقام، وهناك قصة حب يعيشها فهو إنسان رومانسي جداً، هذا الدور سيكون بداية أدوار النضوج الفني بالنسبة لي. أيضاً عرض لي في رمضان هذا العام مسلسل "حب عمري" مع هيثم شاكر ومنى القاضي حيث أقوم بدور رجل أعمال يحب فتاة، ويعتقد أنه بثروته وماله من الممكن أن يأخذ كل شيء.

هل تميل إلى تجسيد شخصيات يكون في حياتها قصة حب؟

أحب هذه النوعية من الأدوار؛ لأنني بطبعي شخصية رومانسية وحساس جداً، إلى جانب أنني أحب وأعشق الأعمال الاجتماعية المرتبطة بالأسرة والمليئة بالعلاقات الاجتماعية الأسرية؛ لأن مثل هذه الأعمال يحبها الجمهور جداً وكأنه يعيش معها يومياته.



أحب البطولات الجماعية





ما أكثر الأدوار الرومانسية التي تحبها؟

دوري في مسلسل "حكايات بنات" حيث قدمت دور بطل في سباق السيارات تربطه علاقة حب رومانسية بإحدى البنات من الصديقات الأربعة في المسلسل، وهي النجمة هاجر أحمد.

أنت نجم في منتصف الأربعينات، هل تحرص على أن تقدم أدواراً تناسب مرحلتك العمرية؟

بالتأكيد، فكل أدواري تناسب مرحلتي العمرية، ومن الممكن أن تكون أدواري لرجل في منتصف الثلاثينات؛ لأن هذه الفترة حتى منتصف الأربعينات لا تظهر أي تغيرات في الملامح الشخصية.

هل تتعجل أن تكون من نجوم الصف الأول؟

أي فنان يتمنى أن يكون من نجوم الصف الأول لكن بالنسبة لي لا أتعجل هذه المرحلة، فأنا أخطو خطوات هادئة وأركز في كل مرحلة ولا أتعجل مرحلة نجومية الصف الأول؛ لأني لا أريد أن أكون بطلاً من ورق. أنا أستمتع جداً بكل دور أؤديه وأحب البطولات الجماعية والحمد لله أقوم بأدوار أساسية في المسلسلات التي أقدمها، وعندما يقتنع المنتجون بأن اسم أحمد كرارة يقوم ببطولة عمل بالاشتراك مع نجوم آخرين في ذلك سأكون من نجوم الصف الأول.

هل السينما مرحلة في حياة النجم أحمد كرارة؟

بالنسبة للسينما أخذت قراراً هو أنني لن أعمل فيها إلا عندما أجد عملاً يستحق أن أشارك فيه من ناحية الإنتاج والقصة والدور؛ لأن السينما تعيش دائماً، ويعيش الفيلم سنوات طويلة وقد اتخذت هذا القرار بعدما ندمت على اشتراكي في تجربة لم يحالفها النجاح لعدم توافر كل عناصر ومقومات النجاح.



أمير اجتهد وتعب



هل يعمل أحمد كرارة في الفن بدون مساعدة شقيقه أمير كرارة؟

أمير أخي الأصغر وحبيبي وصديقي وأغلى إنسان في حياتي؛ لكني أحببت أن أعتمد على نفسي وأن أصنع اسمي بمجهودي والكل يعلم هذا.

كواحد من الجمهور ما رأيك في نجاح ونجومية أمير كرارة حتى أصبح في السنوات الماضية من نجوم الصف الأول؟

أمير اجتهد جداً وتعب وأعتبره أفضل نجم في مصر، وأنا لا أقلل من نجومية أي نجم آخر لكن أنا أتكلم عن نفسي كواحد من الجمهور أحب أشاهد أعمال أمير جداً، وأفرح بنجاحه وإن شاء الله أتوقع كل النجاح والتوفيق له في مسلسل "الاختيار" هذا العام.

ما دور الأب والأم في حياة أحمد كرارة؟

نحن خمسة إخوة. ثلاثة ذكور هم رامي وأنا وأمير وبنتان. أبي وأمي لهما دور كبير وفضل في أن نحب بعضنا البعض، وأصدقاء نفرح لبعض ونحزن لبعض، إلى جانب أنهما كانا صديقين لنا، ونشآنا على ذلك وعلمانا كل القيم والمبادئ وأن نرضي الله.

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الجانب الإنساني للفنان

أحمد كرارة



هل أنت مع الفنان الذي يشارك جمهوره على "السوشيال ميديا" في الأحداث الاجتماعية مثل فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية التي يجب أن يتبعها المواطن؟

لا أتفاعل جيداً على "السوشيال ميديا" لكنني وجدت أن من واجبي أن أشارك جمهوري الذي يسعد لنجاحي بنصائح أقدمها له عن الإجراءات الاحترازية التي يجب أن يأخذها فقمت بتسجيل بعض النصائح في فيديو وضعته على صفحتي على "فيس بوك".

هل توافق أن يظهر الفنان جانب الخير في حياته مثل مشاركته مادياً للمتضررين من الأحداث الحالية بانتشار فيروس كورونا في جميع بلاد العالم؟

أنا مع هذه المشاركة؛ لأنه يجب أن يرى الجمهور الجانب الإنساني للفنان الذي يحبونه، وأن يكون الفنان قدوة لغيره.

من النجمات اللاتي تحب التمثيل أمامهن في الفترة القادمة؟

الفنانة الكبيرة يسرا والنجمات منى زكي، هند صبري، ونيللي كريم. ومن النجوم الرجال الزعيم عادل إمام وأحمد السقا وكريم عبد العزيز وأمير كرارة ويوسف الشريف ومحمد رمضان .

العمل القادم سيكون دوراً مختلفاً بالنسبة لك؟

العمل القادم سيستكمل تصويره في شهر أكتوبر القادم حيث انتهينا من تصوير 80% من مشاهده، وهو مسلسل "خيبة أمل" من إخراج إيلي برباري، وتم تصوير مشاهده في لبنان، وقد تم تأجيله بسبب انتشار فيروس كورونا، وتوقف الأعمال التي تتطلب تصوير مشاهد خارجية كثيرة إلى جانب أن معظم المشاهد أكشن؛ حيث أقوم بدور ضابط مخابرات مصري، وقد تطلب مني هذا الدور لياقة بدنية عالية، وأن أتدرب تدريبات عنيفة، وأعتقد أن هذا العمل سيكون من أدواري المميزة في الفترة القادمة إن شاء الله.

من هم أصدقاؤك في الوسط الفني؟

جميعهم أكنّ لهم كل الحب والتقدير؛ لكن لا يوجد صديق مقرب "أنتيم" لي.



دور أتمناه



هل هناك دور تتمنى أن تجسده على الشاشة؟

أتمنى إعادة تجسيد دور أحمد زكي في فيلم "النمر الأسود" بشكل ومعالجة مختلفين لإعجابي الكبير بالشخصية التي أداها وقصة نجاحها، لكن بالتأكيد لن أصل لعبقرية أداء الفنان العبقري أحمد زكي.

هل هناك موانع في أدوار أحمد كرارة؟

أرفض أي دور فيه مشاهد تسيء لي أو تضايق أبنائي وإخوتي.

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