الشرطة تعثر على نجم بوليوود سوشانت راجبوت منتحراً بمنزله في مومباي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 14 يونيو 2020 10:42 مساءً - كل يوم يثبت لنا نجماً هوليوودياً أو نجماً بوليوودياً أن الشهرة والثروة لا تمنحان أصحابها دائماً راحة البال والسعادة،وأن الشهرة قد تضيع من بين أيدينا الكثير من النعم الأخرى التي لا تقدر بثمن،لكن هل يستحق أي شيء ما أن نتخلى عن حياتنا بلحظة ضعف من أجله؟

انتحار الممثل الهندي الشاب سوشانت سينغ راجبوت فجأة في منزله،ترك عشرات علامات الاستفهام بعد اكتشاف الشرطة الهندية انتحاره في منزله الخاص.

وتعيش بوليوود الهند ووسطها الفني حالة حزن سوداء وكئيبة بعد رحيل ريشي كابو وعرفان خان،القامتين الفنيتين العملاقتين. وقبل تعافيها من فقدانهما،صدمت بوليوود مجدداً برحيل نجمها الشاب سوشانت سينغ راجبوت منتحراً شنقاً في غرفة نومه الخاصة.

فبحسب وكالات الأنباء ووكالة " بريس تراتس أوف أنديا" الهندية ،أعلنت شرطة مومباي في الهند، اليوم الأحد 14 حزيران- يونيو 2020 الجاري، أنه تم العثور على الممثل سوشانت سينج راجبوت البالغ من العمر 34 عاماً مشنوقاً في شقته في مومباي،والتحقيق جار حول واقعة انتحاره المفاجئة.

وقال مسؤول بالشرطة "لقد انتحر في منزله في باندرا، وفريقنا متواجد هناك".

انتحار سوشانت سينغ راجبوت



وتفيد التقارير الإعلامية أنه تم العثور عليه معلقًا في منزله وأن مساعدته المنزلية أول من اكتشفت موته،وقامت بالاتصال بالشرطة فوراً.

ونقلت صحف هندية عدة عن المتحدث الرسمي ونائب مفوض شرطة مومباي براناي أشوك : "أنه لم يتم العثور على ملاحظة أو رسالة كتبها الممثل الراحل بعد".

وأضاف: "تم العثور على سونشات راجبوت من مدبرة منزله المنزلية معلقاً بسقف غرفته ،وتم نقل جثمانه للمستشفى ،وسيقوم الطب الشرعي بتشريح جثته".

وكشفت تقارير إعلامية لمراسلي التلفزيون الهندي،أن الخادمة عندما عجزت عن فتح غرفة سونشات راجبوت المغلقة بالمفتاح،اتصل مديرها، بصانع مفاتيح،وعندما فتحا الباب ،وجداه معلقاً قرب مروحية سقف الغرفة،وتم استدعاء الشرطة،وأخذ إفادات الخادمة وصانع المفاتيح بواقعة الإنتحار.

وكانت مديرة أعمال سوشانت ديشا ساليمان قد انتحرت الأسبوع الماضي، وكان آخر ما كتبه سوشانت على صفحته على موقع "إنستغرام" لمشاركة الصور نعي لوالدته " ماضي مشوش يتبخر من قطرات الدموع، أحلام مستمرة ترسم ابتسامة وحياة سريعة، تتأرجح بين الإثنين ".

ونعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الممثل الراحل سوشانت راجبوت بكلمات مؤثرة.

وكتب رئيس الوزراء ناريندا مودي في تغريدة "سوشانت سينج راجبوت، كان نجماً شاباً لامعاً رحل مبكراً. لقد تفوق في الأعمال التلفزيونية والأفلام، ألهم صعوده في مجال الترفيه الكثيرين، وقد ترك بموته عدداً من الأعمال الخالدة".

وأضاف" أشعر بالصدمة لوفاته. قلبي مع أسرته ومحبيه".

وفور نقل وسائل الإعلام نبأ انتحار سونشات راجبوت بدأ معجبوه ومحبوه يتوافدون إلى منزله لرؤيته للمرة الأخيرة .

وكان أول الواصلين صديقه المقرب موكيش تشابرا.

بداية طريق الشهرة

ظهر سونشات راجبوت لأول مرة في فيلم ابهيشيك كابور "Kai Po Che" عام 2013 ،المأخوذ عن رواية : "شيتين بهجات" "The 3 Mistakes of My Life" وقبل دخوله للأفلام، عرف سونشات راجبوت بدورِ "ماناف ديشموك" في المسلسل التلفزيوني اليومي "Pavitra Rishta" وحصل على جائزة المركز الثاني لمهاراته الراقصة في برنامج الرقص "Jhalak Dikhhla Jaa 4".

حياته

في بداية مسيرته الفنية وحياته ، تزوج من انكيتا لوخاندى حيث طلب يدها في برنامج مشهور للرقص وتزوجها ولكن بعد فتره انفصلا عن بعضهما،وقال البعض إن سبب الانفصال،كشف زوجته السابقة أنكيتا إدمانه على شرب الكحول،لكن سوشانت راجبوت نفى الأمر،وللآن لم يتم الكشف عن سبب انفصالهما الحقيقي عام 2016.

أكشاي كومار أول المعزين فيه

نعي أكشاي كومار

وأعرب ممثلو بوليود عن صدمتهم برحيله فكتب النجم الهندي الشهير أكشاي كومار: "حقاً هذا الخبر تركني مصدوماً، وعاجزاً عن الكلام، أتذكر أنني رأيت أحد أفلامه وكنت مستمتعاً وأخبرت المنتج أنني أتمنى أن أكون جزءاً من هذا العمل، إنه حقاً ممثل موهوب، أتمنى من الله أن يعطي القوة لعائلته".

شاهيد كابور وأبهيشيك باتشان مصدومان

وكتب شاهيد كابور: "سمعت الأخبار للتو، لا زلت مصدوماً، خالص التعازي لعائلته".

وقال الممثل أبهيشيك باتشان،إبن النجم أيميت باتشان، إنه لا يصدق ما جرى، وكتب: " الأمر صادم للغاية".

وكتب الممثل أجاي ديفجان تغريدة مؤثرة في حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" : " نبأ وفاة سوشانت سينج محزن للغاية، يالها من خسارة مأساوية، اقدم التعازي لأسرته ومحبيه ".

رجاء لمعجبيه من عائلته وفريقه

ووجهت عائلة الممثل الراحل سوشانت سينغ راجبوت رجاءً خاصاً لمعجبيه ووسائل الإعلام،باحترام خصوصية وفاة راجبوت،واحترام حزنها العميق عليه.

مفاجأة: كان يستعد للزواج في نوفمبر

وحسب ما نقل موقع التلفزيون الهندي،صرحت شقيقة الممثل الراحل سوشانت سينغ راجبوت بأن شقيقها سوشانت لم يعان من أزمة مالية إطلاقاً.

كما كشف أحد أقاربه ،بأن سوشانت راجبوت كان يستعد للزواج مرةً ثانية في شهر نوفمبر المقبل،وكانت أسرته تستعد للسفر إلى مومباي لحضور حفل زفافه ومشاركته فرحته الكبرى.

ضائقة مالية واكتئاب حاصرا سوشانت في أيامه الأخيرة

لكن الخادمة التي تعمل في منزل الممثل الراحل سوشانت راجبوت أدلت بإفادة مختلفة عن إفادات أفراد عائلته،وكشفت أنه كان يعاني من ضائقة مالية،وأضافت قائلة : " كان الممثل سوشانت مكتئباً جداً في الأيام ال10 الأخيرة من حياته،وأخبر خادمته قبل ثلاثة أيام من انتحاره بأنه نجح في سداد قروضه،لكنه غير واثق من قدرته على دفع رواتب العاملين في منزله المتأخرة".

وأخضع جثمان الممثل الراحل حسب بعض التقارير الإعلامية إلى فحص "فيروس كورونا المستجد- كوفيد19" للتأكد من خلوه منه قبل تحويله للتشريح في المستشفى بمومباي.

وكشفت الشرطة خضوع الممثل سوشانت راجبوت للعلاج النفسي من الإكتئاب في مستشفى "هندوجا" لمدة 6 أشهر.

وتوفي سوشانت راجبوت بمنزل مستأجر منذ 6 أشهرفقط في باندرا بمومباي ،ويعيش فيه مع صديق يعمل مصمم فني وطباخ خاص ومساعدتين منزليتين فقط .

وسيقوم فريق مكون من ثلاثة أطباء برئاسة هاريش ريدي بتشريح جثة سوشانت راجبوت بمستشفى كوبر بمدينة مومباي،رغم أن الدلائل والإشارات تدل على احتمالية موته منتحراً وحيداً بعد إصابته باكتئاب حاد في الفترة الأخيرة من حياته،ولم يكن أحد ممن يحبهم أو يمتّ لهم بصلة دم إلى جانبه.