تعرّف على رسالة ريم مصطفى لجمهورها

أرسلت الفنانة الشابة ريم مصطفى رسالة لجمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ونشرت مصطفى صورة لها أثناء تواجدها في صالة الرياضة.
علقت ريم على الصورة قائلة "إنك لا يمكن التحكم في الأحداث الخارجية ولكن يمكن التحكم في ما يحدث بداخلك".
تفاعل الكثير مع صورة ريم مصطفىوحصلت على قرابة التسعين ألف إعجاب بعد فترة قصيرة من نشرها للصورة مع العديد من التعليقات.
شاركت ريم مصطفى في فيلم أولاد رزق الجزء الثاني مع أحمد عز ونخبة من النجوم.
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