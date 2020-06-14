فن ومشاهير

فايزة هنداوي تعلن رأيها في استقالة الناقد أحمد شوقي

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 كشفت الناقدة الفنية فايزة هنداوي عن رأيها في استقالة الناقد أحمد شوقي من منصبه كمدير فني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وقالت في تصريحات خاصة لبوابة الوفد إنه من أقدر النقاد المتواجدين على الساحة السينمائية حاليًا وأكثرهم كفاءة، كما أنه

دائم تطوير نفسه ويعشق السينما ويسافر إلى العديد من المهرجانات، كما أنه يقرأ في مجالات كثيرة ولا يمكن إغفال دوره في تطوير مهرجان القاهرة وظهر ذلك في نواحٍ كثيرة من المهرجان. 

 

 أضافت هنداوي أن رأيها في عمله لا يعني أنه لم يخطئ فلا يجوز إطلاق هذا اللفظ على أناس نحتسبهم شهداء وهو الأمر الذي يثير استياء فئة كبيرة جدًا، كما أنه تم محاسبته بشكل عسير وتمنت أن تنتهي الأزمة. 

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اختتمت فايزة هنداوي حديثها بتمني النجاح للمدير الفني الجديد وأن نرى دورة متميزة مقبلة.

 

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