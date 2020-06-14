تعرف على نصيحة ورد الخال لجمهورها

أرسلت الفنانة اللبنانية ورد الخال رسالة لجمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث نشرت صورة لها باللونين الأبيض والأسود وعلقت عليها برسالة لمحبيها. قالت الخال إنه يجب عليك الاعتماد على خيالك أكثر من عينيك، فالفرحة تسكن هناك. تفاعل الكثير مع منشور ورد الخال فبعد فترة قصيرة من نشرها له حصلت على قرابة الألف إعجاب والعديد من التعليقات الإيجابية. نشرها له حصلت على قرابة الألف إعجاب والعديد من التعليقات الإيجابية. Advertisements يذكر أن ورد الخال خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "دارين" مع عباس النوري وبلال مارتيني وغيرهما من نجوم لبنان وسوريا.

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