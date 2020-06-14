أعلن الفنان محمد رمضان عن مسلسله الجديد لدراما رمضان 2021، "الإمبراطور" الذي يجسد فيه شخصية الفنان الراحل "أحمد زكي"، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك". وكتب رمضان عن العمل قائلاً:"اللقاء ده من 8 سنوات قلت أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل "أحمد زكي" .. ودلوقتي بعلن ان شاء الله عن مسلسلي القادم الامبراطور أحمدزكي رمضان2021 ثقةفي الله نجاح يليق بالنجم الكبير وبالجمهور العظيم". التمثيل "أحمد زكي" .. ودلوقتي بعلن ان شاء الله عن مسلسلي القادم الامبراطور أحمدزكي رمضان2021 ثقةفي الله نجاح يليق بالنجم الكبير وبالجمهور العظيم". يذكر أن رمضان قد شارك في االموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "البرنس" Advertisements من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد حاتم، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك، محمد جمعة، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمل، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان. من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد حاتم، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك، محمد جمعة، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمل، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد مرور 8 سنوات على حلمه .. محمد رمضان يدخل عالم أحمد زكي بالـ الإمبراطور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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