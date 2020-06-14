بين الواقع والخيال.. هل جسد مكسيم خليل في أولاد آدم صورة للشيطان على الأرض ؟

النرجسية والكبر والحقد.. ثلاث صفات كانت سبب في خروج الشيطان من الملكوت لتبدأ سلسلة من ألاعيب بينه وبين بني آدم لكسب رهانه مع الله، لكنه وأثناء ذلك مرر تلك الصقات لبني البشر عله يجعل من بينهم نسخ منه تمشي على رجلين.

أكدت الأديان جميعها على أن خطيئة بني آدم مستمرة معه حتى فنائه فقال المسيح " من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر " وفي الحديث الشريف " كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون " ولكن هناك بني آدم يخطئ وهناك خطأ على هيئة بني آدم وهو ما يوضحه المسلسل اللبناني السوري أولاد آدم والذي شهد إقبال جماهيري كبير أثناء عرضه في موسم رمضان الماضي، ومن بين شخصيات المسلسل التي رُسمت بأحترافية جاءت شخصية مكسيم خليل والتي لفتت الانتباه إليها منذ الحلقة الأولى.

جسد غسان يونس ( مكسيم خليل ) نموذج الخطأ على هيئة بني آدم أو بمعنى أدق كان أقرب لتجسيد الشيطان في صورة إنسان، فهو حاقد، كاره للجميع، نرجسي، معسول الكلام، متكبر فلم يترك صفة من صفات الشيطان إلا وتحلى بها يمكننا وصفه ايضًا بأنه شخص سيكوباتي كما يصنفه علماء النفس، ويظهر ذلك في التفاصيل الصغيرة التي نراها نحن المشاهدين ولا يراها غيرنا فيدهس كرة أطفال يلعبون في الشارع عن قصد بعد أن توقف قبل الاصطدام بها وبدأ الصبية في شكره ليقرر فجأة أنهم لا يستحقوا تلك السعادة الصغيرة ويفرم الكرة تحت عجلات سيارته، كذلك قراره بهدم سيارة القهوة وهي مصدر الرزق الوحيد لأحد الأشخاص العابرين السعداء في حياتهم على الرغم من بساطتها وقلة دخله إلا أننا نستطيع ملاحظة مدى رضاه عن حياته من خلال حديثه العابر مع غسان ومن خلال ملامح وجهة وهو بالطبع الأمر الذي لا يُرضي غسان مسعود فكيف لشخص أن يكون

سعيد على هذا الكوكب فيقرر عن عمد ومع سبق الإصرار إزاحة الحجر الذي يوقف السيارة الصغيرة فتجري بعيدًا لتتكسر ويخسر الرجل مصدر رزقه الوحيد، ويعلو وجه غسان ابتسامة الأنتصار لمساواته بالجميع فالكل بائس ليس هو فقط وهو العدل من وجهة نظره أن لا يوجد على وجه الأرض إنسان سعيد بحياته، ليس هذا فقط فهو تسبب في قتل فتاة ذات ستة عشر ربيعًا بعدما أخبرها بأن صورها قد سُربت على الأنترنت وهي على مشارف الانتحار ولم تكن جملته حقيقية لتُسرع البنت بالانتحار ويسارع هي للركض ناحيتها ولكنه للأسف يصل متأخرًا بعد فتوات الأوان.

المثير في الأمر أننا إذا نظرنا كمتفرجين على حياة غسان يونس قد نتمناها جميعًا فهو إعلامي ناجح ومشهور يشيد ببرنامجه الشعب اللبناني أجمع، متزوج من وزيرة العدل والتي جسدت شخصيتها في المسلسل ماغي بو غصن، يتمتع بحياة زوجية هادئة وزوجة داعمة ناجحة تتغاضى عن الكثير من الأمور إلا أنه يرى أنه يستحق أكثر وأكثر مما هو فيه، وبالفعل يحصل على الكثير من النجاحات المهنية بطرق ملتوية.

في البداية قد نراه مجرد شهواني متصابي أو شخص نرجسي، متعدد العلاقات النسائية فهو زوج خائن مثله مثل العديد من الأزواج يهوى تصوير النساء وهن معه ولكن الأمر أبعد من ذلك فهو يرغب في السيطرة عليهن جميعًا بما فيهم صديقة زوجته النائبة في البرلمان ويظهر لنا ذلك من خلال طريقة امساكه لهن، قد يرجع السبب وراء ذلك هو شعور دفين بدونيته أمام زوجته قاضية التحقيق الأول ومن ثم وزيرة العدل ذات العائلة طيبة

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السمعة والعلاقات الواسعة لذلك انتهز الفرصة ليشير للجميع للنقطة السوداء في تاريخ تلك العائلة الشهيرة وهو إدمان الأخ ودخوله البلاد بباسبور مزور، فيضرب عصفورين بحجارة واحدة فيستفيد مهنيًا بإعطاء هذه المعلومة لعدو زوجته مقابل ترقية مهنية كذلك يسيئ لسمعة عائلة تتغنى بطيب سيرتها.

على الرغم من رؤيتنا لشخصية غسان يونس على أنه تجسيد للشيطان على الأرض إلا أنه يظهر في بعض الأحيان نقاط ضعفه، فهو نتيجة مجتمع ظالم وفاسد لم يحكي كثيرًا عن حياته السابقة ولكننا نستطيع تكوين صورة عن مدى الظلم الذي تعرض له مثله في ذلك مثل العديد من الأشخاص ولكنه قرر أن شعار " أنا ومن بعدي الطوفان " هو الحل الأمثل، كذلك نرى بكائه الهستيري عند سماع صوت ابنه الطفل الذي لا يعلم بوجوده لأن زوجته السابقة هربت منه وسافرت على أمريكا أثناء حملها لأنها اكتشفت حقيقته كذلك كلامه لابنه الجنين وتأكيده له أنه لن يسمح بتكرار سيناريو هروب الأم مرة أخرى، وتأكيده لزوجته أنه على الرغم من كل عيوبه إلا أنه سيكون أب جيد.

كذلك يظهر غسان يونس بعد كل أنتصار صغير له وفي فمه " مصاصة " قد تكون تُظهر الجانب الطفولي فيه أو الجانب المسيطر في شخصيته، هذا بالإضافة لتصويره لنفسه بكاميرا صغيرة معبرًا عن آرائه والتي لا يجرأ على قولها في برنامجه أو حياته مثله في ذلك مثل العديد من الشخصيات حولنا.





المرعب في شخصية غسان يونس هو كلامه المعسول و جاذبيته الشديدة فهو مثل الطعام المُزين بأبهى الأشكال ليجعلنا نلهث للحصول عليه ولكن ما أن نقطم منه أول قطمة نكتشف أن العفن يجري فيه، وهو الأمر الذي يجعلنا نشكك في الأشخاص الذين يبدو جيدين من حولنا أو الذين يبثون سمومهم فينا بجمل مغلفة بالنصائح وأمنيات بالتوفيق والنجاح لنا، كذلك قد يجعلنا غسان يونس نفتح آذاننا وعقولنا للجمل العابرة التي تقال بدون قصد لعلها تكون مقصودة.

وختامًا يُحسب لمكسيم خليل تجسيده لهذه الشخصية بكل تعقيداتها ودوافعها وحقدها على المجتمع حتى في لحظة انتحاره في نهاية المسلسل كان يمشي مختالًا بنفسه إلي حبل المشنقة الذي صنعه لنفسه وبث إنتحاره " لايف " لكل المشاهدين، وهو بالتأكيد أحد الأدوار التي ستترك علامة في كل من شاهد المسلسل وفي مسيرة مكسيم خليل نفسه.