كتب هاني نصر العربي في الأحد 14 يونيو 2020 10:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نيللي كريم تتصدر استفتاء "الخليج 365 الفني" اليوم الأحد 14 يونيو كأفضل كوميدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفوقت الفنانة نيللي كريم على الفنانة انتصار في استفتاء "الخليج 365 الفني" كأفضل ممثلة كوميدية في 2020، اليوم الموافق الاحد 14 يونيو.

وجاءت نيللى كريم في المركز الأول، حيث حصدت 28557 صوت، مايعادل36.8%، فيما جاءت انتصار في المركز الثاني.

ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

الجدير بالذكر أن نيللى كريم خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، وآسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، وحنان يوسف وزينب غريب، ودنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين.