تراند اليوم : لا طلاق ولا انفصال – إيمي سمير غانم عايشة مع أهلها بسبب كلابها الأعزاء

بعد ان انتشرت شائعات حول انفصال النجم حسن الرداد عن زوجته النجمة ايمي سمير غانم،وهو الأمر الذي نفاه كلا الزوجين والمقربين منهم ايضا، استندت الشائعات ان الزوجين لا يعيشان في بيت الزوجية الا نادرا وان ايمي معظم الوقت في منزل عائلتها.

وهو الامر الحقيقي لكن لسبب أخر بعيد كل البعد عن الخلافات او الطلاق، وكشفت المصادر أن ايمي وحسن “لم يستقرا كثيرا ببيت الزوجية بالعكس فهما منذ زواجهما دائمي الاقامة ببيت سمير غانم ودلال عبد العزيز حيث ترتاح ايمي اكثر في بيت عائلتها لأنها تملك عددا من الكلاب ولا تستطيع رعايتها في منزلها بمفردها، كما تحب الجلوس مع والدتها ووالدها حتى لا يظلا بمفردهما خاصة منذ تعرض سمير غانم أكثر من مرة لتدهور في حالته الصحية وبشكل مفاجئ”، وكذلك لأن الرداد صديق للأسرة حتى من قبل الارتباط بإيمي … وبالتالي جاء الوضع أكثر راحة لكل الاطراف، دون خلافات او انفصال لا قدر الله.

كانت الشائعات قد انطلقت حول طلاق النجمين المصريين ايمي سمير غانم وحسن الرداد على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الفنية خلال الساعات الماضية.

وقالت الشائعات أن الطلاق حدث منذ أسابيع وسط تكتم كبير من الطرفين وقد عادت ايمي سمير غانم للاستقرار ببيت والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز بمنطقة الدقي وحزمت حقائبها من بيت الزوجية، ثم قامت بحذف الرداد من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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فيما ردت الفنانة ايمي سمير غانم على هذه الشائعة بعد زيادة انتشارها بالنفي القاطع، وأكدت أن علاقتها بحسن قوية جدا ولا يوجد أي خلافات على الاطلاق وليس منطقيا أن يتم التكتم على الطلاق ان وقع فهذا ليس عيبا وهو مثل الزواج لا يمكن اخفاؤه.

كما خرج أيضا المذيع الشهير رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم ونفى خبر طلاق ايمي والرداد.

ورد الفنان حسن الرداد بتغريدة كتبها على صفحته الرسمية بموقع تويتر قال فيها “الصحافة الصفراء لا تنتهي، للأسف في بعض المواقع لا زالت تبحث عن تريند وفرقعة إعلامية على حساب ‏الشائعات عن الفنانين، أقول لهم عيب احترموا مهنتكم”

كانت ايمي قد اعتذرت هذا العام عن المشاركة في الماراثون الرمضاني هي وشقيقتها دنيا، وفضلت ايمي الراحة بعد تقديمها العام قبل الماضي مسلسل “سوبر ميرو” وتعبها الشديد فيه مما أثر على وضعها الصحي بعد ذلك، وتحضر ايمي حاليا لعمل سينمائي ربما تشارك فيه مع الرداد بعد غياب منذ اخر افلامهما “إلبس عشان خارجين” منذ حوالي 4 سنوات، وتنتظر ايمي فتح الاستوديوهات وعودة النشاط الفني والسينمائي بعد تجاوز أزمة فيروس كوفيد 19 والتي تعاني مصر حاليا من ذروتها، خاصة أن الأطباء حذروا ايمي من ضعف مناعتها وخطورة تعرضها لأي عدوى لأن وضعها الصحي مؤخرا لم يكن مستقرا بشكل كامل.