تراند اليوم : حلا شيحة ضد العنصرية.. جت تكحلها عميتها – شاهد

واجهت الفنانة حلا شيحا اتهامات بالعنصرية ساقها عدد من متابعيها على صفحتها بموقع إنستجرام، بعد احتفالها بعيد ميلاد مُربية المنزل، راشيل، ونشر رسالة لها بهذه المناسبة.

قالت «شيحا» عبر «انستجرام»: «مربيتنا العزيزة راشيل أنتِ لستي مربية بل عضو في عائلتنا، عيد ميلاد سعيد وشكرًا على كل شئ ورعايتنا.. تلك المرأة الرائعة الكينية من أفريقيا حقًا مثل الأخت لي.. أمنح الحب والاهتمام للمربية في منزلك من قلبك وتأكد أنهم سيقدمون الشعور ذاته لك.. شكرا راشيل وأتمنى لك في يوم ميلادك كل الأفضل يا فتاتي الكينية، ولا يهم إن كنتِ بيضاء أو سوداء».

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وبمجرد الانتهاء من كلماتها، تتلّقى وابل من الانتقادات، بسبب كلمات بين أسطر رسالتها، وتركيزها على لون بشرة تلك المرأة في منزلها، وقال أحد المُهاجمين لها: «تيجي تكحلها تعميها.. حابه تقولي أنك كيوت ولستي عنصرية جملة (ليس مهم أبيض أو أسود) قمة في العنصرية»، وترد الفنانة: «بحب أعميها».

وتابع أخر: «هذا أسوأ (بوست)، وهذه عنصرية، لماذا تركزين على لون بشرتها، إذا كنتِ تحبين المرأة يمكنك التعبير عن مشاعر الحُب دون الربط بين كونها أفريقية ومربية في منزلك»، وتجيب «شيحا» مُدافعة عن نفسها: «لما لا؟، أنا ذكرت أنه سواء أبيض أو أسود جميعنا متساويين»، ويوجه مُتابع ثالث تساؤلًا لها: «هي من أفريقيا لكن أنتِ من أوروبا؟»، وتعلّق هي: «لا أنا مصرية».

https://www.instagram.com/halashihanew/?utm_source=ig_embed&ig_mid=16B4FD9F-620F-4620-A8E3-7534E8FEE7F1