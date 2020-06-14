تراند اليوم : محمد رمضان يعلن عن مسلسله الجديد الامبراطور احمد زكي لرمضان ٢٠٢١

ونشر رمضان عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لقاء سابق له ببرنامج واحد من الناس ٢٠١٥ مع الاعلامي د. عمرو الليثي ، والذي اذيع عبر قناة الحياة من خلال برنامج بوضوح وتمني رمضان ان يقدم عمل فني يحكي سيرة النجم الكبير ويجسد حياة نجم التجسيد الاول أحمد زكي

وقام رمضان خلال الحلقة بتقديم مشهد تمثيلي عن النجم الراحل احمد زكي اثناء المؤتمر الصحفي لفيلم حليم وحديثه عن التشابه بين العندليب واحمد زكي ومرض البلهارسيا المشترك بينهم

وفور الانتهاء من تقديم المشهد اشاد الاعلامي عمرو الليثي بموهبته وقدراته التمثيلية الكبيرة واتقان شخصية أحمد زكي وتوقع له نجاح كبير عند تقديم شخصية احمد زكي