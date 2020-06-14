تراند اليوم : مباحث الإنترنت تدعم شريف منير في حملته ضد التنمر – شاهد

واجه النجوم عادة تعليقات مسيئة من الجمهور على أي صورة ينشرونها عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، بعضهم يرد على هذه التعليقات وآخرون يتجاهلونها مكتفين بـ”البلوك” لصاحب التعليق.



لكن عندما يصل الأمر إلى التنمر ليس بالفنان فقط بل وعائلته ويصل الأمر أيضا إلى السباب بشكل قاسي، تختلف الأمور، هذا ما حدث مع الفنان شريف منير، الذي طالما تحدث عن سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذه المرة قرر أخذ خطوة رادعة.

قبل يومين شارك منير جمهوره بصورة لابنتيه “كاميليا وفريدة” لكنه تلقى تعليقات “سافلة ومريضة” على حد وصفه، وتعرض لضغوطات من ابنتيه ووالدتهما ليحذف الصور، لكنه قرر بعد ذلك أن ينشرها حتى لا يترك فرصة لبعض الأشخاص في التحكم في حياته، بل وأخذ خطوة لردع كل من يسيء لأي فنان، قام بتصوير التعليقات وتقدم ببلاغ للنيابة ومحضر لمباحث الإنترنت، وأكد أنه لن يتنازل عن أي شيء مهما حدث.



وبعدها قرر شريف منير الظهور مع ابنتيه في فيديو وتوجيه رسالة للجميع، في البداية قال: “دول المذنبين، المتهمين، اللي عملوا ‏المصيبة، اللي بوظوا البشرية، اللي أذوا الناس، اللي أذوا الدين، لأن الناس اللي بعتولي بيكلموني بالدين، اللي شتموني ملايكة، هما ‏دول البنتين الكبار أوي دول اللي أذوا الدنيا كلها”.‏

وجه الفنان شريف منير رسالة شكر لمن دعمه هو وابنتيه، وطلب منهم ومن كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الوقوف صفًا ‏واحدًا أمام التنمر، وعلى من يتعرض للأذى بأي تعليق أن يصور نسخة من هذا التعليق المؤذي وتقديم بلاغ في مباحث الإنترنت ‏التي تهتم اهتمامًا كبيرًا .



ولاقت دعوة منير تأيدا كبيرا من النجوم، سارعت الفنانة حلا شيحة بالرد على ما قاله مؤكدة أنها ستفعل نفس الشيء وتقاضي من يسيء لها.

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أما الفنانة نجلاء بدر قالت له إنه علم الجميع درسا مؤكدة علأنها ستأخذ حقها بعد ذلك.

فيما علق المؤلف عمرو محمود ياسين على الموضوع قائلا: “يعني معنديش كتير أقوله غير إن ‏شريف منير فنان محترم عنده أسرة محترمة. ربنا يبارك فيهم . وعنده حق الناس لازم تتعامل بأدب مع بعض مش معقول البلطجة ‏والتنمر اللي بيحصل ده”.‏

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أما الفنانة نسرين أمين نشرت صورة لشريف منير وبناته وزوجته وكتبت معلنة دعمها الكامل له وأنها تقف معه ضد التنمر والتعليقات السخيفة والمتعصبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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