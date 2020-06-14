تراند اليوم : “محمد رمضان” يعلنها رسميًا.. سأقدم قصة حياة أحمد زكي في رمضان 2021- أتفرج

اعلن النجم محمد رمضان منذ قليل عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن مسلسله الرمضاني المُقبل، والمقرر أن يقدمه في رمضان 2021، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال رمضان الماضي بمسلسله البرنس الذي أخرجه محمد سامي.

وأكد رمضان ما تم تداوله بالأمس وأعترض عليه البعض ووافقه البعض، بأنه سيقدم شخصية النجم الراحل الإمبراطور أحمد زكي بفيديو من حلقة الإعلامي عمر أديب كان يقلد فيه الحديث الأخير للراحل،

وعلق على الفيديو قائلًا: “قلت زمان أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل ( أحمد زكي ) .. ودلوقتي بعلن ان شاء الله عن مسلسلي القادم #الامبراطور #أحمد_زكي #رمضان2021 #ثقة_في_الله_نجاح يليق بالنجم الكبير وبالجمهور العظيم”.

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https://www.instagram.com/p/CBa22R-D-hW/

وكان قد أعلن أمس الكاتب الكبير وحيد حامد أنه بالفعل تلقى مكالمة هاتفية من المخرج محمد سامي، أخبره فيها بنيته تحضير مسلسل للنجم محمد رمضان يرصد فيه قصة حياة النجم أحمد زكي ووحيد حامد أبدى موافقته،

لكنه لم يشرع بعد في كتابة المسلسل، وتوقع أن العمل سيقدم خلال الموسم الرمضاني بعد المقبل وليس المُقبل.