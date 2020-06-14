تأجيل عرض Bios لـ توم هانكس إلى أبريل المقبل

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت شركة يونيفرسال أن فيلم الخيال العلمي Bios «بيوس» بطولة توم هانكس سيتأجل عرضه إلى شهر أبريل من العام المقبل.

وكان ميعاد العرض الأول للفيلم في 2 أكتوبر 2020، ولكنه تأجل إلى 16 أبريل 2021.

ويأتي هذا التأجيل بعد أن أقدمت استوديوهات وارنر براذرز على خطوة مماثلة بتأجيل عدد من أفلامها، من بينها Wonder Woman 1984، وذلك من أغسطس المقبل إلى الثاني من أكتوبر 2020.

ويحكي فيلم Bios قصة رجل وروبوت وكلب يشكلون عائلة متماسكة، ويمثل توم هانكس في العمل دور فينش مهندس روبوتات، وأحد القلائل الناجين من كارثة شمسية دمرت كوكب الأرض.

ولكن فينش الذي يعيش في نفق تحت الأرض منذ سنوات عديدة، يبني لنفسه عالمه الخاص، الذي يشاركه فيه كلبه جوديير.

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وفي الفيلم، يمرض فينش بمرض خطير، ويسابق الزمن لابتكار روبوت لكي يتابع كلبه ويراقبه عندما يغيب عنه ويرحل بالموت.

ويقوم الثلاثة برحلة محفوفة بالمخاطر في براري أمريكا القاحلة، يحاول خلالها المهندس فينش أن يظهر للروبوت جيف متعة أن تكون كائناً حياً، ويعلمه أن يصبح إنساناً لكي يعتني بكلبه جوديير.

وفي المقابل، يبذل المهندس مجهوداً مضنياً مع الكب لكي يتقبل الكائن الجديد، ويطيعه.

يركز الفيلم بصورة أساسية على أهمية أن تكون إنساناً وتواجه تعقيدات النفس البشرية، ويخرجه مخرج لعبة العروش الشهير ميجويل سبوتشنيك، وكتب له السيناريو كريج لاك في أول فيلم طويل له، ويشاركه إيفور بويل.