جوليا فوكس: رسمت لوحات فنية بدمي

متابعة بتجــــــــــرد: اعترفت الممثلة الأمريكية جوليا فوكس أنها رسمت لوحات فنية بدمها في إطار مشروع تجريبي في مرحلة كانت تختبر فيها قدراتها قبل أن تتجه للتمثيل.
وأضافت فوكس أنها أقامت معرضاً فنياً في نيويورك عام 2017، أسمته R.I.P. Julia Fox رسمت فيه لوحات على الحرير باستخدام دمها بديلاً عن اللون الأحمر وظلاله ومشتقاته.
في سياق متصل، صرَّحت الممثلة الأمريكية من أصل إيطالي أنها وجدت نفسها أخيراً في التمثيل بعد أعوام من التشتت بين مهن ومجالات مختلفة من بينها الرسم، تصميم الأزياء، العمل كعارضة، والتصوير الفوتوغرافي.
وقالت إنها منذ صغرها تدرك أن طاقاتها ليس من السهل حصرها في مجال، لذلك مارست عروض الأزياء وتصميماتها، كما ألَّفت كتابَين عن فن التصوير الفوتوغرافي.
كما عملت فوكس على مشروع فني بعنوان «6 أقدام بعيداً عن جوليا فوكس» صوَّرت فيه نفسها على سلالم محطات مترو أنفاق نيويورك.
وذكرت أنها لا تشعر بالارتياح عادة حتى تبدأ مغامرة جديدة، تحاول أن تثبت فيها ذاتها، ومغامرتها الأخيرة هي التمثيل الذي تنوي السير في دروبه حتى النهاية، بعد أن لفتت الأنظار إليها في فيلم Uncut Gems أو «مجوهرات غير مصقولة» الذي عرض مطلع العام الجاري.
كما كتبت وأخرجت فيلماً قصيراً بعنوان Fantasy Girls أو «فتيات الخيال» عن مجموعة من المراهقات يتورطن في ممارسات غير أخلاقية.
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