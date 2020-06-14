نوال الكويتية تهنئ أصالة نصري

في الساعات الماضية، طرحت الفنانة أصالة أغنية جديدة بعنوان “جيتني مكسور” باللهجة الخليجية، من كلمات صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمى، توزيع سيروس.

تلقت أصالة تهنئة خاصة من الفنانة نوال الكويتية التي كتبت قائلة: “مبروك يا أصوله يا غالية على العمل الرائع ولهنا على هذا الصوت ومبروك لكل فريق العمل”.

ردت اصالة على نوال قائلة: “شكراً غاليتي القديره نوال.. والله يجمعنا قريب .. لأنّي (ولهت) على روحك وقلبك وشوفتك الطيّبه .. الله يسعدك ويحفظ عيلتك ياربّ العالمين”.

نذكر أن أغنية أصالة أصبحت متوفرة على قناة أصالة الرسمية عبر موقع يوتيوب ويقول مطلعها: “جيتني مكسور يوم الوقت جابك/لا تعذر لي وخلك فى عذابك/كل شى فى نظرة عيوني تغير /مايفيدك شي وارجع فى غيابك”.