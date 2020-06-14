Jun 14, 2020
في الساعات الماضية، اجتاحت مواقع التواصل إشاعة تتحدث عن انفصال الممثل حسن الرداد عن زوجته الممثلة إيمي سمير غانم.
إلا ان “الرداد” وضع حداً لتلك الإشاعة المنتشرة وردّ بنفسه عبر حسابه على تويتر وقال: “الصحافة الصفراء لا تنتهي .. للأسف في بعض المواقع لا زالت تبحث عن تريند وفرقعة إعلامية على حساب الشائعات عن الفنانين .. أقول لهم “عيب” احترموا مهنتكم”.
وأعادت إيمي سمير غانم نشر تعليق زوجها عبر حسابها على “الستوري” وكتبت “نعم”.
وهذه ليست المرة الاولى التي تطال إشاعة الانفصال حسن وإيمي فقد تعرضا لنفس الموقف في يناير 2020، حينها تحدث حسن قائلاً: “ان الناس يتكلمون حتى قبل زواجه من ايمي ولا زالوا حتى الآن”. وأكد ان كل الاخبار التي يتم تناقلها ليست صحيحة وهو أصبح يتجاهلها كلها ولا يفكر حتى في الرد عليها أو نفيها.
تزوج حسن وايمي في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 وسط حضور كبير من اهل الصحافة والاعلام والفن بعد قصة حب طويلة بينهما.
كانت هذه تفاصيل خبر حسن الرداد يردّ على خبر انفصاله عن إيمي سمير غانم: “للأسف” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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