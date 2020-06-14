الموت يفجع الفنانة أسماء أبو اليزيد بوفاة والدها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فجعت الفنانة المصرية أسماء أبو اليزيد، مساء اليوم الأحد، بوفاة والدها بأحد المستشفيات بالعاصمة المصرية بعد تدهور حالته الصحية.

إعلان خبر الوفاة جاء عن طريق مواطنتها الفنانة هبة عبد العزيز، التي نشرت عبر إنستغرام، رسالة قالت فيها "البقاء لله والدوام لله في وفاة والد أسماء أبو اليزيد الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

وكانت أسماء أبو اليزيد شاركت في عدد من الأفلام والمسلسلات المصرية، أهمها الممر والذي قالت عنه إنها جسدت فيه أفضل شخصية خلال مشوارها الفني: "سعيدة جدًا بالشخصية التي لعبتها، البنت العرباوية، التي يقال عنها بـ100 راجل، كان هدفها مساعدة جيش بلادها وحماية الأرض".

وعن بشرتها السمراء وانجذاب العديد من الفتيات لهذا اللون بعد ظهورها، قالت: "يا نهار أبيض، شيء جميل أن يحب الإنسان ما يملكه، ويكون سعيدًا به".

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وبشأن فرقتها الغنائية "بهججة"، قالت: "نحن 5 بنات نقوم بإعادة أغاني الفولكلور وفن المونولوج ولكن بشكل معاصر، مؤسس الفرقة أيمن حلمي ونتعاون مع عدد كبير من الملحنين والمؤلفين".

وشاركت أسماء في أكثر من عمل فني، أبرزها مسلسل "الآنسة فرح" مع الفنانة رانيا يوسف، بالإضافة إلى فيلم "حضور وانصراف" من إنتاج شركة "سينرجي فيلمز" إشراف عام أحمد بدوي، وهو تجربة شبابية كوميدية تعتمدُ على البطولة الجماعية إذ يشارك في بطولته محمد سلام، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، هدى مجد، محمد جمعة ومحمود حافظ وإخراج ياسر هويدي.

كما توجت أبو اليزيد بجائزة مهرجان "نجم العرب" كأفضل وجه شاب، وذلك عن دورها في فيلم الممر.

وتمكّنت الفنانة المصرية الشابة من المحافظة على المشاهد الرومانسية في فيلم "الممر"، بعد أن أصبحت مفقودةً في مثل هذه الأفلام، حيث جمعتها قصة حب من أول نظرة بالعريف هلال الذي يجسّد دوره الفنان المصري محمد فراج.