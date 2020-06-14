زينة تبهر متابعيها بإطلالة أمام الشاطئ

نشرت الفنانة زينة، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورا لها من امام الشاطئ بفستان قصير .



وعلقت زينة على الصور قائلة : الصورة دي من أكتر الصور اللي بحبها في حياتي علشان شبه حد بحبه اووووووووي ????????".



ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :



جمع سالم من احلى المسلسلات ، وانتي احلى فنانة

انتي قمر و بموت فيكي يارب يحميكي و يحفظك ياقلبي

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الفنانه الجميله

كانت نيابة برج العرب بالإسكندرية، استمعت في وقت سابق إلى أقوال الفنان أحمد عز في واقعة المشاجرة التي وقعت بينه وبين شقيقة الفنانة زينة داخل أحد الفنادق بمدينة العلمين.



وخلال تحقيقات النيابة اتهم "عز"، شقيقة الفنانة زينة وتدعى "ياسمين رضا" بالاعتداء عليه بشكل مفاجئ وبدون أي مقدمات سابقة، وبصحبتها شخص لا يعرف اسمه تعرض له بالسباب أمام جميع الموجودين بالفندق.

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