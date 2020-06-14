شكرا لقرائتكم خبر عن كيفين هارت يختبر سيارته الجديدة بدون اتباع تعليمات الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمي كيفين هارت، على مشاركة متابعيه وجمهوره، بصورة جديدة له اليوم، بجوار سيارته الجديدة، في أول خروج له منذ فترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر هارت، الصورة التي ظهر فيها بجوار سيارته، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، والتي ظهر فيها بدون الالتزام بتعليمات الوقاية وارتداء الكمامة الطبية لعدم الإصابة بفيروس كورونا.

ويعد هارت من أبرز الفنانين العالميين الداعمين لمظاهرات نبذ العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، التي اندلعت تنديداً بمقتل جورج فلويد صاحب البشرة السمراء على يد رجال الشرطة في مدينة مينيابوليس، ويشارك يومياً بصور من الاحتجاجات عبر حساباته المختلفة.

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وعلى جانب آخر، كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن اقتراب ولادة إنيكو هارت، زوجة الممثل العالمي كيفين هارت، خلال الأشهر القليلة المقبل، بعد أن نشر الثنائي صورة لهما في أعياد الأم عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام تظهر عليها علامات الولادة في الأشهر الأخيرة.

وتناقلت الصحف الأجنبية الصورة التي نشرها هارت، بصحبه زوجته إنيكو هارت وهي حامل، وابنته صاحبة الـ15 عامًا، وابنه هندريكس صاحب الـ 12 عامًا، من زواجه السابق من توري هارت، وابنه كينزو صاحب العامين من زوجته إنيكو.