شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة لباراك أوباما.. نجمة Game of thrones توجه السباب لترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر النجمة العالمية لينا هيدي، صاحبة شخصية سيرسي لانيستر الشهيرة في مسلسل Game of thrones، في دعم المظاهرات التي تشهدها الولايات المتحدة الامريكية حالياً، احتجاجا على مقتل جورج فلويد صاحب البشرة السمراء على يد رجال الشرطة في مدينة مينيابوليس.

ونشرت هيدي، منذ قليل، صورة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، لتوجه السباب لدونالد ترامب، في إشارة منها لفترة الرئاسة السابقة لأوباما والفترة الحالية التي تعيشها أمريكا.

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وكان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قد طالب رئيس بلدية سياتل جينى دوركان، بالتعامل مع المظاهرات فى مدينة سياتل وعدم تركها للمحتجين الذين يطلق عليهم الأناركيين ينهبون ويحرقون المدينة، ووجه ترامب كلامه لها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قائلا: "تقول عمدة سياتل، عن استيلاء الأناركيين على مدينتها، "إنه صيف الحب" هؤلاء الديمقراطيون الليبراليون ليس لديهم دليل. يحرق الإرهابيون مدننا وينهبونها، ويعتقدون أنها رائعة، حتى الموت. يجب إنهاء هذا الاستيلاء الآن".

وهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاى أنسلى، حاكم ولاية واشنطن، وطالبه بالتصدي للإنكاريين على الفور واستعادة مدينة سياتل الآن، وإن لم يفعل ذلك سيفعل هو، موضحا أن الأمر ليس لعبة.

وكتب دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر:"جاى أنسلى وعمدة مدينة سياتل يسخران ويتلاعبان بمستوى لم تشهده بلادنا العظيمة من قبل، عليكم استعادة المدينة الآن، إذا لم تفعل ذلك سأفعل، هذه ليست لعبة يجب إيقاف هؤلاء الأناركيين القبيحين على الفور. تحرك بسرعة".