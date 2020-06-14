شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة التنمر عليهم.. من هى أسرة شريف منير ؟ فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفعت أزمة التنمر والسخرية على ابنتى الفنان الكبير شريف منير، على منصات التواصل الاجتماعى، جمهور الفن، والسوشيال ميديا، للبحث والتعرف على أسرة شريف منير، بعدما سبق وتحدث عن ابنتيه كاميليا وفريدة فى فيديو له، حول واقعة السخرية والتنمر عليهن، وقيامه باللجوء إلى القضاء لمعاقبة كل ما تعدى وتجاوز حدود الأدب فى التعليقات المسيئة على صورتهن عبر حسابه على منصة الصور الشهيرة "إنستجرام".

فى هذا الفيديو، نتعرف معا على أسرة الفنان شريف منير: