شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى توجه رسالة لجمهورها بصورة من صالة ألعاب رياضية.. ماذا قالت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة الشابة ريم مصطفى، مشاركة جمهورها عبر تويتر، بصور من ممارستها للرياضة فى صالة ألعاب رياضية، ووجهت رسالة لجمهورها.

ونشرت ريم صورة لها فى صالة ألعاب رياضية، تمارس التمارين، عبر حسابها الرسمى بتويتر، وعلقت عليها :"لا يمكنك التحكم فيما يحدث فى الخارج، لكن يمكك التحكم فيما يحدث فى الداخل".



ريم مصطفى

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وفى سياق آخر أكدت الفنانة ريم مصطفى لـ"الخليج 365 أنها انتهت من تصوير آخر مشاهدها فى العنكبوت" مع النجم أحمد السقا قبل انتشار فيروس كورونا فى مصر، مشيرة إلى أنه يتبقى لأسرة العمل مشاهد قليلة على الانتهاء من الأحداث بالكامل حيث توقف التصوير طوال الأشهر الماضية بسبب انشغال أبطاله بمسلسلاتهم الرمضانية وسفر أحمد السقا إلى لبنان لتصوير برنامجه الأخير "إغلب السقا".

فيلم "العنكبوت" تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، شيماء سيف، زكى فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح، ويسجل التجربة السينمائية الثالثة لريم مصطفى بعد فيلمي "مش رايحين فى داهية" مع المخرج أحمد صالح قبل 3 سنوات، و"ولاد رزق 2" مع المخرج طارق العريان والذى عرض فى عيد الأضحى الماضى.

وأضافت ريم مصطفى إلى أنها تعيش حالياً فترة الحجر المنزلى للوقاية من انتشار فيروس كورونا ولا تخرج كثيراً إلا للضرورة خاصة وأنها غير مرتبطة بتصوير أى أعمال فنية خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أنها فى انتظار بدء عرض مسلسلها "شديد الخطورة" على منصة watch it الرقمية خلال الأسابيع المقبلة حيث أصبح العمل جاهز للعرض منذ بضعة أسابيع.

مسلسل "شديد الخطورة" تدور أحداثه فى 7 حلقات ومقرر تقديمه على أكثر من موسم ويعتمد على الأكشن والتشويق، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإنتاج شركة سينرجى.