شكرا لقرائتكم خبر عن باللهجة المصرية.. صابر الرباعى ينتهى من تسجيل أغنية جديدة بتوقيع وليد غزالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون النجم صابر الرباعى مع الشاعر وليد غزالى، في أغنية سينجل جديدة بعنوان "ورحمة قلبي"، ويقدم الرباعى الأغنية باللهجة المصرية وتحمل طابع دراما شعبي، وقال مؤلف الأغنية وليد غزالى لـ"الخليج 365"، صابر الرباعى يقدم هذه الأغنية بشكل جديد وقد تكون مفاجأة للجمهور، معربا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها، بعد إنتهاء أزمة كورونا.

من ناحية أخري طرح صابر الرباعي مؤخرا كليب بعنوان "ليلة في العمر"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع الموسيقى عمر صباغ، ومن إخراج وليد ناصيف.

كما شارك صابر الرباعى مؤخرا فى أوبريت "أنت أقوى" مع الكينج محمد منير، ونجم الجيل تامر حسنى، والديفا سميرة سعيد، والنجم وائل جسار، والنجمة كارول سماحة، ومن كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.