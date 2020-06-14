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المخرج أسد فولادكار يعلن شفاءه من فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج أسد فولادكار عن إصابته بفيروس كورونا وشفائه منه الفترة الماضية عبر حسابه الشخصي "فيس بوك"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له وتفاعل معه كثير من محبيه وأصدقائه.

وكانت أخر أعمال المخرج أسد فولادكا فيلم "قرمط بيتقرمط" للنجم أحمد أدم الذى عرض في السينمات العام الماضى تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وشارك في بطولة العمل الفنان بيومى فؤاد وصلاح عبد الله ومى سليم ووليد فواز ومحمد أبو داوود وأخرون من النجوم.

ودارت أحداثه في قالب من الكوميديا، يُنشئ القرموطي هذه المرة مقبرة لأجداده القراميط، ويجعلها مزارًا سياحيًا، ويحدد تذكرة لدخولها، مما يدخله في عدة مشكلات أهمها مع وزارة السياحة والآثار، وفي نفس الوقت تقوم صحفية بتصوير جريمة قتل لعصابة يبدو أنها تعمل في تهريب الآثار، وتصل الكاميرا ليد القرموطي، الذي يتورط مع الصحفية وتقوم العصابة بمطاردتهما.

 

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