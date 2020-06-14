شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة بوسيل زوجة تامر حسني تستعين بـ شكسبير : المرأة العاقلة لا تغار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة المعتزلة ومصممة الأزياء بسمة بوسيل في أحدث صورة لها عبر حسابها على موقع انستجرام مؤخراً، من خلال كتابة حكمة لـ وليام شكسبير بخصوص أن المرأة العاقلة لا تغار حين كتبت : " المرأة العاقلة لا تغار قيل له و لماذا ؟ قال : لأن الغيرة اعتراف بأن هناك امرأة أجمل منها، وليام شكسبير"، ثم أعقبت تلك الحكمة بكتابة : " enjoy".



بسمة بوسيل

وكانت شاركت الفنانة بسمة بوسيل، فى بداية الشهر الجاري جمهورها بصورة تجمعها بزوجها النجم تامر حسنى أثناء التمرين، وذلك عبر حسابها على انستجرام، وكتبت قائلة: "موود ما بعد التمرين، تامر حسني هو مدربي الخاص"، ورد عليها تامر حسنى قائلًا: "طبعا طبعا كان تمرين هايل وبسمة ما شاء الله بتتصور طول الوقت وبتتمرن في فترة الراحة من التصوير".

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بسمة بوسيل على انستجرام

على جانب آخر أن تامر حسنى أحيا حفلا غنائياً ناجحاً على طريقة "أونلاين" ، بمناسبة عيد الفطر داخل سفح الأهرامات، وكان النجم تامر حسنى قد بدأ حفله الغنائى الذى أقيم على مسرح الصوت والضوء فى الأهرامات، بأغنية "الأصل مصرى"، المذاع على قناة ON، وهو الحفل الذى تقدمه المتحدة للخدمات الإعلامية، وهى الأغنية الذى بدأ بها نجم الجيل بناء على طلبات كثيرة من جمهوره فى مختلف الدول العربية.

وعرض على هامش حفل نجم الجيل تامر حسنى، ميكس جديد لكليب أغنية "أنت معايا" لـ تامر حسنى والشاب خالد كما استعانوا بالمطرب عبد الفتاح الجرينى والمطرب التونسى بلطى، بشكل حصرى على قناة ON خلال عيد الفطر.

وعلى الجانب الآخر،طالب النجم تامر حسنى متابعيه وجمهوره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بضرورة التخلص من "الكمامات" المستخدمة، بعد الانتهاء من استخدامها، لقطع الطريق أمام أى شخص يحاول استخدامها مرة أخرى.