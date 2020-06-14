شكرا لقرائتكم خبر عن على غرار جينيفر انيستون .. براد بيت يتبرع بـ مليون دولار لمواجهة العنصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن براد بيت بات يتشارك مع زوجته السابقة جينيفر انيستون في الكثير من الأمور أبرزها الاهتمام بالوضع العام، حيث نشر موقع الديلي ميل تقريراً مطولاً مؤخراً كشف فيه عن أن براد بيت الحاصل على جائزة أفضل ممثل مساعد في جوائز الأوسكار السابقة، دعم المؤسسة الخيرية Color Of Change بمبلغ مليون دولار مثلما فعلت انيستون من قبل.



براد وانيستون

كما أضاف التقرير أن نجم هوليود براد بيت ذهب إلي منزل جينيفر انيستون خلال الأيام الماضية، وتحديداً بعدما شارك في الاحتجاجات التي تندد بالعنصرية وتتصدي لها، حيث يقضي الثنائي وقتاً ممتعاً معاً.

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انيستون 1

وحرصت النجمة جينيفر انيستون على مواجهة العنصرية بكل اتجاهاتها سواء الذى يعاني منها البعض بسبب اللون أو العرق أو حتي الديانة، وذلك من خلال تبرعها بمليون دولار إلي منظمة العدالة العرقية، حسبما جاء خلال تقرير نشره موقع الديلي ميل الإنجليزي، الذى أضاف بأن النجمة الشهيرة أكدت بوجوب التضامن معاً في وجه العنصرية وذلك بالمطالبة بالعدالة، كما قامت عبر حسابها علي موقع انستجرام بوضع اسم المنظمة على حسابها.

على جانب آخر سبق وأعلنت الممثلة الأمريكية جنيفير أنيستون إحدى أبطال المسلسل الشهير "فريندز"، عن بيع صورة لها وهي عارية تعود لعام 1995، حيث قامت بتخصيص عائدات المزاد لمحاربة فيروس "كورونا".