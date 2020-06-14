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شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تمارس التمارين الرياضية بهمة ونشاط خلال الحظر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة الكبيرة سميرة سعيد، على مشاركة جمهورها بتفاصيل يومها خلال وقت الحظر، جراء جائحة كورونا المستجد، وتحرص على ممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على لياقتها.
ونشرت سميرة فيديو لها تمارس الرياضة، على العجلة، وبدا عليها النشاط الشديد وعلقت على الفيديو الذى نشرته عبر حسابها الرسمى بتويتر :" الحظر شجعني على الأكل شويه.. والرياضة أكثر".
سميرة سعيد
سميرة
وفى سياق مختلف شاركت النجمة المغربية سميرة سعيد "الديفا"، صورة حديثة لها وهي تستجم وتأخذ قسطا من الراحة في أحد المنتجعات السياحية، حيث نشرت سميرة سعيد صورتها على "تويتر"، منذ قليل، وهي تسبح في البحر وعلقت على صورتها قائلة: " وسط ضغوط الحياة.. لحظات قليلة من الاسترخاء"، ولاقت الصورة تفاعل كبير من جانب جمهورها متمنين لها قضاء أوقات سعيدة.
وصورت النجمة سميرة سعيد فيديو كليب لأغنيتها "يوم من عمرنا"، التي طرحتها في ألبوم "عايزة أعيش"2015، وأكدت إنها من أحب الأغانى إليها، وتم طرح الفيديو كليب عبر قناتها "يوتيوب".
يذكر أن ألبوم سميرة سعيد "عايزة أعيش" ضم 12 أغنية هى "عايزة أعيش"، "احتمال وارد"، "أوقات"، "يا لطيف"، "محصلش حاجة"، "ما اضمنش نفسى"، "إنسانة مسئولة"، "هوا هوا"، "معنديش وقت"، "جرالك إيه"، "أيوه اتغيرت"، "حب".
ومن ناحية أخرى تستعد النجمة سميرة سعيد، لتسجيل أغنية من ألبومها الجديد تحمل اسم مبدئي" قط وفار"، من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نابلسي، وتسجيل صوت أمير ناثان، ومن المقرر أن يتم تسجيلها في منتصف شهر يونيو حسبما أكد أمير ناثان لـ"الخليج 365".
يشار إلي أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد، تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجمة ريهام حجاج، الذى حقق نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان الماضى كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى.
كما شاركت في أوبريت "أنت أقوى" مع النجم الكبير محمد منير والنجم تامر حسنى والنجمة كارول سماحة والفنان وائل جسار والنجم التونسى صابر الرباعي، كما تم اختيار الأسماء القائمة على صناعة العمل بعناية فائقة، حيث كانت البداية مع الكاتب دكتور مدحت العدل والملحن عمرو مصطفى، ومشاركة أحد أهم الموسيقيين الموزع نادر حمدى؛ والمخرج الكبير طارق العريان الذى ما زال يعمل حتى اللحظة لتقديم عمل عالمى جديد.
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