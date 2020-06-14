شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تمارس التمارين الرياضية بهمة ونشاط خلال الحظر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة الكبيرة سميرة سعيد، على مشاركة جمهورها بتفاصيل يومها خلال وقت الحظر، جراء جائحة كورونا المستجد، وتحرص على ممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على لياقتها.

ونشرت سميرة فيديو لها تمارس الرياضة، على العجلة، وبدا عليها النشاط الشديد وعلقت على الفيديو الذى نشرته عبر حسابها الرسمى بتويتر :" الحظر شجعني على الأكل شويه.. والرياضة أكثر".



سميرة سعيد



سميرة

وفى سياق مختلف شاركت النجمة المغربية سميرة سعيد "الديفا"، صورة حديثة لها وهي تستجم وتأخذ قسطا من الراحة في أحد المنتجعات السياحية، حيث نشرت سميرة سعيد صورتها على "تويتر"، منذ قليل، وهي تسبح في البحر وعلقت على صورتها قائلة: " وسط ضغوط الحياة.. لحظات قليلة من الاسترخاء"، ولاقت الصورة تفاعل كبير من جانب جمهورها متمنين لها قضاء أوقات سعيدة.

وصورت النجمة سميرة سعيد فيديو كليب لأغنيتها "يوم من عمرنا"، التي طرحتها في ألبوم "عايزة أعيش"2015، وأكدت إنها من أحب الأغانى إليها، وتم طرح الفيديو كليب عبر قناتها "يوتيوب".

Advertisements