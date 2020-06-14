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شكرا لقرائتكم خبر عن يتبع الاحتياطات الصحية..جون ليجاند يصور كليب جديد.. شوف الصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد النجم العالمي جون ليجاند من جديد للعمل وذلك بعد فترة من الراحة بسبب تواجده في الحجر المنزلي الذاتي خوفا من الإصابة بفيروس كورونا " covid-19 " الذي انتشر مؤخرا .
جون ليجاند
حسب موقع " جوسيب كوب " قام النجم البالغ من العمر ( 41 عاما ) بتصوير فيديو كليب جديد بعد ظهر أمس السبت في لوس فيليز بكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية .
جون ليجاند
وقد التزم جون ليجاند وطاقم العمل جميع الاحتياطات الصحية المناسبة مع جون و الراقصين و الفرقة مع الحفاظ على مسافة آمنة بين بعضهم البعض ، بينما كان أفراد الطاقم يرتدون أقنعة .
ظهر جون ليجاند بإحدي مشاهد الكليب ويبدو وسيما ، حيث ارتدي ليجاند بدلة باللون الأزرق وقميص أبيض ، كما ظهر بمشهد آخر مرتديا قميص " polka dots " .
يذكر أن النجم العالمي جون ليجاند يستعد حاليا لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد " Bigger Love " و هو الخبر الذي اسعد الكثير من عشاقه ومحبيه، وقد تحدد موعد إطلاق الألبوم في 19 يونيو الجاري .
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