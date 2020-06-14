شكرا لقرائتكم خبر عن بعد العثور عليه مشنوقا.. مين هو الفنان الهندى الراحل سوشانت سينج راجبوت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عثرت شرطة مومباي على الممثل سوشانت سينج راجبوت (Sushant Singh Rajput ) البالغ من العمر 34 عاما مشنوقا داخل شقته في مومباي، فيما تجرى الشرطة تحقيقا موسعا حول الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة " بريس تراست أوف إنديا".

والممثل سوشانت سينج راجبوت (Sushant Singh Rajput ) هو نجم بوليوود السينمائي الهندي، وقد درس الهندسة في نيودلهي قبل أن يتجه للتمثيل، حيث بدأ حياته الفنية كممثل تلفزيوني، ظهر للمرة الأولى في بوليوود في عام 2013 مع المخرج أبهيشيك كابور في فيلم "كاي بو شي" المأخوذ عن رواية "شيتين بهجات".



شرطة مومباي

ويعتبر سوشانت سينج راجبوت من أبرز وأشهر الممثلين في بوليود في الفترة الأخيرة خاصة بعد النجاح المبهر لفيلم "3 اخطاء في حياتي" الذي شارك فيه في عام 2013، إضافة إلى "pk" عام 2014 و"kedarnath" عام 2018.



تجمع للناس بعد وفاة الممثل

ومن أشهر الأفلام التي قام ببطولتها سوشانت سينج راجبوت ,“Detective Byomkesh Bakshy” و”MS Dhoni: The Untold Story” .

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الممثل الهندي

والغريب أن وفاة سوشانت سينج راجبوت الغامضة، جاءت بعد أيام من وفاة مديرة أعماله بأيام قليلة، وكان آخر ما كتبه سوشانت بصفحته على موقع "إنستجرام" نعيا لوالدته: "ماض مشوش يتبخر من قطرات الدموع، أحلام مستمرة ترسم ابتسامة وحياة سريعة، تتأرجح بين الاثنين".

وكان مانوج شارما، المسؤول بالشرطة في مومباي قد أكد قائلا: "لقد انتحر بمنزله في باندرا، وفريقنا موجود هناك".

ونعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي سوشانت، حيث قال عبر حسابه الرسمي على تويتر :"سوشانت سينج راجبوت، كان نجما شابا لامعا رحل مبكرا. لقد تفوق في الأعمال التلفزيونية والأفلام، ألهم صعوده في مجال الترفيه الكثيرين، وقد ترك بموته عددا من الأعمال الخالدة.. أشعر بالصدمة لوفاته. قلبي مع أسرته ومحبيه".