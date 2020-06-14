شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تستمع بالعطلة الصيفية بشكلها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حالة من الجدل أثارتها الفنانة اللبنانية نوال الزغبي خلال الساعات الماضية، بعد نشرها مجموعة من الصور تظهر فيها بملامح متغيرة مما جعلها محط الانظار خلال الساعات الماضية، ولكن نوال الزغبى لم تبالى بتصدرها الترند، وشاركت متابعيها صورة جديدة لها وهى تستمع بالعطلة الصيفية مع أصدقائها عبر حسابها على تويتر.





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وقد فاجأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي جمهورها و متابعيها بأحدث ظهور لها وقد تغير شكلها كليا بعد عملية التجميل التى أجرتها مؤخرا، وشاركت نوال متابعيها بصور لها جديدة عبر حسابها على إنستجرام، ومن المفاجأة لم يتعرف عليها متابعيها، مؤكدين أن شكلها أختلف كثيرا وكانت قبل العملية أحلى و أجمل.

علقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، على المظاهرات الغاضبة التي شهدها لبنان احتجاجًا على انهيار العملة الليرة والأوضاع الإقتصادية والتدهور الذى طال مختلف الأحوال المعيشية، مشيرة إلى من يستطيع لوم شعب فقير ثائر على الجوع.

كما وجهت الفنانة نوال الزغبي، رسالة إلى اللبنانيين، وطالبتهم بعدم الخوف من رفع صوتهم من أجل الحصول على حقوقهم، قائلة: "لو فعل كل الناس ذلك سيتغير كل شيء"، وقالت الزغبى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "لا تخف أبدًا أن ترفع صوتك من أجل حقك ومن أجل الظلم والكذب لو فعل كل الناس ذلك سيتغير كل شيء، لبنان ينتفض".

وكانت قد نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى، صورة قديمة لها، ويبدو عليها الاستمتاع بوقتها، وعلقت قائلة: : "الأيام القديمة الذهبية، أشتاق لروتينى الطبيعى".