شكرا لقرائتكم خبر عن "لازم نخلى عينينا فى وسط راسنا" محمد عبد الرحمن فى صورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان الكوميدي محمد عبد الرحمن، في صورة جديدة شاركها منذ قليل عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، والتي ظهر فيها بعين ثالثة متواجدة في منتصف رأسه.

وكتب عبد الرحمن على الصورة التي حصدت الالاف الاعجابات والتعليقات " لازم اليومين دول نخلي عنينا في وسط راسنا"، وسرعان ما كتب الفنان احمد الشامي على الصورة قائلاً "قمر، واحشني يا توتة جدا جدا"، بينما كتب الشيف علاء الشربيني قائلاً "والنبي عسل".

وعلى جانب آخر، أجل القائمون على مسلسل "الشركة الالمانية لمكافحة الخوارق" الذى يلعب بطولته الفنانان محمد عبد الرحمن "توته" ومحمد سلام ، إلى الشهر المقبل، بعدما كان من المفترض عرضه يوم 25 مايو الماضى، حيث فضلت الجهة المنتجة عرض مسلسل " ليه لأ" بطولة أمينة خليل.

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