"لازم نخلى عينينا فى وسط راسنا" محمد عبد الرحمن فى صورة جديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان الكوميدي محمد عبد الرحمن، في صورة جديدة شاركها منذ قليل عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، والتي ظهر فيها بعين ثالثة متواجدة في منتصف رأسه.
وكتب عبد الرحمن على الصورة التي حصدت الالاف الاعجابات والتعليقات " لازم اليومين دول نخلي عنينا في وسط راسنا"، وسرعان ما كتب الفنان احمد الشامي على الصورة قائلاً "قمر، واحشني يا توتة جدا جدا"، بينما كتب الشيف علاء الشربيني قائلاً "والنبي عسل".
وعلى جانب آخر، أجل القائمون على مسلسل "الشركة الالمانية لمكافحة الخوارق" الذى يلعب بطولته الفنانان محمد عبد الرحمن "توته" ومحمد سلام ، إلى الشهر المقبل، بعدما كان من المفترض عرضه يوم 25 مايو الماضى، حيث فضلت الجهة المنتجة عرض مسلسل " ليه لأ" بطولة أمينة خليل.
مسلسل "جمجوم وبم بم - الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق" تدور أحداثه فى 15 حلقة من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيرى، وبطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل، محمد محمود وعدد من ضيوف الشرف مثل أحمد السعدنى، أحمد فتحى، شيماء سيف، محمد ثروت، عمرو وهبة وآخرين.
وفى سياق آخر، ينتظر محمد عبد الرحمن استئناف تصوير فيلم "الخطة العامية" بجانب صديقه على ربيع، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم كنز وإخراج معتز التونى، ويشارك في بطولته غادة عادل وعمرو عبد الجليل وعدد من ضيوف الشرف، والمقرر عرضه فى السينمات بعد قرار فتح دور السينما، حيث يتبقى أسبوع على انتهاء التصوير.
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