شكرا لقرائتكم خبر عن "ودي عاجبك فيها إيه"..مي كساب تكشف عن أحدث أغانيها ألحان الراحل أشرف سالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة مي كساب أغنية جديدة بعنوان "ودي عاجبك فيها ايه"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع موسيقي أوكا، وميكس وماستر جورج يعقوب، على حسابها الشخصي على موقع "يوتيوب"، وحققت عدد مشاهدات ضئيل منذ طرحها على "يوتيوب".

وشاركت مى كساب مؤخرا فى مسلسل "اللعبة" وحققت من خلاله نجاحا كبيرا وهو من بطولة شيكو وهشام ماجد، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ودعاء رجب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التونى.

وكانت مى كساب قد طرحت فى 2019 ألبومها "أنا لسه هنا" والذى ضم 12 أغنية، تعاونت فيها مع عدد كبيرمن الشعراء والملحنين، ومن أبرز الشعراء محمد عاطف، أمير طعيمة، نصر الدين ناجى، أحمد المالكى، حسن عطية، أحمد مزوق، أما الملحنين فهم محمد يحيى، عزيز الشافعى، محمدى، رامى جمال، مدين، اورتيجا، وجميع أغنيات الألبوم من توزيع أوكا.

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يذكر أن آخر أعمال مى كساب أغنية بعنوان "ماما فين"، وهى تشهد تعاونها مع زوجها مغنى المهرجانات أوكا وابنتهما فريدة، وهى من كلمات حسن عطية، وألحان وتوزيع أوكا، جاء تصوير الأغنية بشخصيات كرتونية.